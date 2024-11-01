De pequeños reactores en serie a combustible de torio: la innovación en las nucleares

El debate de las nucleares puede generar la falsa impresión de que se trata de un sector obsoleto, en el que desde hace tiempo no se producen avances y el progreso estancado. Pero la realidad se aleja mucho de esa imagen. El sector nuclear es uno de los ámbitos donde desde hace años existe un interés importante por innovar.
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En ese caso si que puede aportar sus puntos fuertes al sistema: bajas emisiones de CO2 y gran capacidad de producción.
Los SMR son una solución de nicho, por ejemplo para aportar energía eléctrica a localidades aisladas de la red nacional como hacen los rusos con sus… » ver todo el comentario
Además de que los residuos no incrementan la contaminación radioactiva en la troposfera.
A lo sumo incrementarían la radiación, que es distinto a la contaminación radioactiva.
Y no es el caso ya que se almacenan blindados sin emitir radiación al entorno.
www.youtube.com/watch?v=jjM9E6d42-M
Extra points porque ya en 2016 decía que "así es más seguro dárselo a los iranies".