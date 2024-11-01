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De pequeños reactores en serie a combustible de torio: la innovación en las nucleares

El debate de las nucleares puede generar la falsa impresión de que se trata de un sector obsoleto, en el que desde hace tiempo no se producen avances y el progreso estancado. Pero la realidad se aleja mucho de esa imagen. El sector nuclear es uno de los ámbitos donde desde hace años existe un interés importante por innovar.

| etiquetas: smr , torio , sales fundidas , transmutex
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5 comentarios
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Gry #3 Gry
El mayor problema que tiene la nuclear actualmente es que es demasiado cara para operar en un mercado eléctrico libre. Para que funcione el sector tiene que estar regulado por el Estado o directamente controlado por él.

En ese caso si que puede aportar sus puntos fuertes al sistema: bajas emisiones de CO2 y gran capacidad de producción.

Los SMR son una solución de nicho, por ejemplo para aportar energía eléctrica a localidades aisladas de la red nacional como hacen los rusos con sus…   » ver todo el comentario
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#1 Horkid *
Pero se sigue sin encontrar solución a los desechos, que se acumulan peligrosamente en el mundo en almacenes superficiales, las nucleares como su nombre indica siguen siendo nucleares, emiten radioactividad, producen radioanucleidos que duran miles de años, y van incrementando la contaminación radioactiva en al troposfera, que perdura miles de años. Y como consecuencia aumentan los cánceres en el mundo y otras enfermedades.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Se ve que no has leído el artículo.
Además de que los residuos no incrementan la contaminación radioactiva en la troposfera.
A lo sumo incrementarían la radiación, que es distinto a la contaminación radioactiva.
Y no es el caso ya que se almacenan blindados sin emitir radiación al entorno.
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#4 fingulod
#1 Las centrales de cuarta generación sí tienen soluciones a los residuos nucleares. Otra cosa es que se pongan en marcha.
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Andreham #5 Andreham
Lo de torio me lo enseñó Sam'o'nella academy hace ya su buen puñado de años y sonaba super genial, me pregunto por qué no se hará.

www.youtube.com/watch?v=jjM9E6d42-M

Extra points porque ya en 2016 decía que "así es más seguro dárselo a los iranies".
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menéame