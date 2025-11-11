El pequeño pueblo de Zaragoza que se transforma en la capital de las setas cada otoño

Aragón es uno de los lugares de España donde se vive con gran pasión la campaña de setas cada otoño. Cientos de personas se desplazan cada fin de semana a los rincones de Zaragoza, Huesca y Teruel donde se encuentran con más facilidad los ejemplares de rebollones, boletus o níscalos escondidos entre los senderos montañosos. Los aficionados a la micología conocen a la perfección los lugares del Moncayo, la Sierra de Albarracín o los Pirineos donde recoger los mejores ejemplares. Uno de los pueblos de Aragón donde la micología juega un papel fun