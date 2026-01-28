Pepsico anuncia un nuevo ERE que afectará a sus once delegaciones de ventas en España

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado este miércoles que la dirección de la compañía de bebidas ha transmitido a las secciones sindicales en la mesa nacional su decisión de iniciar un ERE que afectará a sus once delegaciones de ventas en España -Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyá (Barcelona), Zona Franca, Valencia, Alicante, Coslada, Leganés, Marratxí y Málaga. El proceso de podría afectar a entre 350 y 400 trabajadores. Pepsico cuenta en España con aproximadamente un total de 2.500 trabajadores.