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Pepe Escobar: La guerra no ha terminado

Pepe Escobar: La guerra no ha terminado

No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Pakistán pudiera haber ofrecido «garantías» a Irán de que un alto el fuego era la vía para poner fin a la guerra. Como confirman fuentes diplomáticas, lo que realmente sucedió es que Pekín, en el último momento, se erigió como garante, asegurando a Teherán que Estados Unidos aceptaría al menos algunas de las demandas iraníes incluidas en su plan de 10 puntos. Así lo confirmó el embajador iraní en China, Abdolreza Rhamani Fazili. Las negociaciones comienzan este viernes en Islamabad.

| etiquetas: irán , eeuu. israel , líbano , china , pakistán
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3 comentarios
15 3 0 K 328 actualidad
cosmonauta #2 cosmonauta
Captain Obvious.
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Beltenebros #1 Beltenebros
Esto siempre tuvo que ver con la civilización.

Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. La historia lo registrará con una mirada tan implacable como la del Sol. Un asombroso sello de aprobación bárbaro, cortesía del Presidente de los Estados Unidos, a través de una publicación en redes sociales.

En resumen, se trataba de una «civilización» de baja calidad que le dio al mundo el Big Mac, amenazando con aniquilar una civilización antigua que le había dado al mundo el

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pitercio #3 pitercio *
El viaje de Trump a China volverá a retrasarse. No querrán meterse en el primer plano de la guerra, pero no van a consentir que su segundo socio energético caiga bajo el control de un competidor criminal que no respeta acuerdos.
En próximos días volveremos a oír cosas de tierras raras, de Groenlandia y de la Antártida porque, junto con la deuda Yankee, son las armas más poderosas de China.
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menéame