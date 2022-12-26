El peor producto de la historia de Microsoft: vendió 11 unidades y devolvieron 8

¿Y si en vez de tener que cambiar el ordenador fuera posible actualizar la máquina con una tarjeta de expansión que ofreciera la mayoría de las ventajas de un ordenador nuevo a una fracción del coste? Esa era la idea tras la Microsoft Mach 10 y la posterior y mejorada Mach 20, una tarjeta aceleradora con una mejor CPU y RAM propia. Microsoft sacó incluso una versión de OS/2 para esa placa, «OS/2 para Mach 20», de la que vendió 11 unidades, 8 de las cuales fueron devueltas.