El peor producto de la historia de Microsoft: vendió 11 unidades y devolvieron 8

¿Y si en vez de tener que cambiar el ordenador fuera posible actualizar la máquina con una tarjeta de expansión que ofreciera la mayoría de las ventajas de un ordenador nuevo a una fracción del coste? Esa era la idea tras la Microsoft Mach 10 y la posterior y mejorada Mach 20, una tarjeta aceleradora con una mejor CPU y RAM propia. Microsoft sacó incluso una versión de OS/2 para esa placa, «OS/2 para Mach 20», de la que vendió 11 unidades, 8 de las cuales fueron devueltas.

JanSmite #1 JanSmite
Entrada original en inglés por Raymond Chen en el DevBlog de Microsoft:

devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20221226-00/?p=107615
JanSmite #2 JanSmite
Por cierto, Microsoft vendiendo mierda, qué novedad… :shit: xD
#5 poxemita
#4 ya te digo, instalabas 1 programa y 20 barras de "herramientas" para internet explorer.
#3 poxemita
#0 he entrado en la página y es Softonic, ¿habré pillado un virus?
#4 MPR
#3 ¿Aún existe? ¡Qué tiempos aquellos!
