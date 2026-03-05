El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

La emancipación ha experimentado un descenso pronunciado desde hace 45 años, en buena parte por el efecto de las crisis periódicas: desde los shocks de los 70 y principios de los 80, pasando por la recesión de 1993-1995, la gran crisis de 2008 a 2013 y el parón de la pandemia. En 2024, la renta de la población autóctona de 25 a 34 años era tan solo un 7% más elevada que el mínimo alcanzado en 2014, pero permanecía un 33% por debajo respecto a 2007. Además, el mercado residencial ha concentrado presiones adicionales.
Pero por otra que actualmente hay una libertad total en casa de los padres, algo que hace años no ocurría. Lo que se buscaba era largarse de casa a por esa ansiada libertad. De las broncas de padre, de las regañinas de madre. Ahora se entra y sale de casa sin horarios y sin problemas. ¿Para qué irse?