El Pentágono gastó 93 mil millones en un mes — incluidos 2 millones en cangrejos y 124.000 dólares en máquinas de helados [eng]

El Pentágono cerró el año fiscal 2025 con un aumento histórico del gasto que envió decenas de miles de millones de dólares a la puerta en un solo mes.



Sólo en septiembre, el Departamento de Defensa gastó 93,4 mil millones en subvenciones y contratos, el total mensual más alto registrado por cualquier agencia federal desde al menos 2008 según al grupo de vigilancia Open the Books.



El gasto incluyó de todo, desde compras de tecnología de defensa hasta artículos inesperados.



2 millones de dólares en cangrejo real de Alaska, colas de langosta por 6,9 millones de dólares, filetes de costilla, un millón en salmón, $139,224 en 272 pedidos de donuts, $124,000 para máquinas de helado y $26,000 en mesas de preparación de sushi.