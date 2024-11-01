·
9213
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6860
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5380
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4588
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5230
clics
InfluRatas
más votadas
666
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
661
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
305
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
538
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
603
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
40
clics
El Pentágono admite que EE.UU. “no puede detener todo” lo que Irán lanza
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Teherán “no puede sobrevivirnos”, mientras Washington da señales de que ampliará los ataques hacia el interior del país.
|
etiquetas
:
pentágono
,
ee.uu.
,
detner todo
,
irán
17
1
0
K
310
actualidad
7 comentarios
17
1
0
K
310
actualidad
#1
davidvsgoliat
No hace falta que lo juren
4
K
66
#3
drstrangelove
Ya nos habíamos dado cuenta, ya...
2
K
35
#4
smilo
Tienen suerte de estar bastante aislados, sino algún misilito se comian
1
K
27
#5
pitercio
*
Ruskis y yankees petaron en Afganistán, pues Irán es el doble o el triple. Si no meten en el ajo a toda la zona y algunos putitos europedos se van con las orejas gachas, si es que no les cortan la cabeza antes por generar cadáveres embolsados. Por eso tanto rollo con que si dominar el cielo, porque allí no ponen un pie ni locos. Le que quieren es destruirlo como Gaza, pero de lejos.
1
K
21
#7
azathothruna
#5
No te tienes que ir con suposiciones.
Los romanos quemaron un webo de recursos ahi, hasta capturaron un emperador
i.redd.it/58vx742qg4ud1.png
0
K
18
#6
Expat_Guinea_Ecuatorial
Los ayatolas deben entregar las armas y convocar elecciones democraticas
0
K
11
#2
Findeton
Gran revelación, a portada!
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
