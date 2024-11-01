edición general
El Pentágono admite que EE.UU. “no puede detener todo” lo que Irán lanza

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Teherán “no puede sobrevivirnos”, mientras Washington da señales de que ampliará los ataques hacia el interior del país.

#1 davidvsgoliat
No hace falta que lo juren :-D
#3 drstrangelove
Ya nos habíamos dado cuenta, ya...
smilo #4 smilo
Tienen suerte de estar bastante aislados, sino algún misilito se comian
pitercio #5 pitercio *
Ruskis y yankees petaron en Afganistán, pues Irán es el doble o el triple. Si no meten en el ajo a toda la zona y algunos putitos europedos se van con las orejas gachas, si es que no les cortan la cabeza antes por generar cadáveres embolsados. Por eso tanto rollo con que si dominar el cielo, porque allí no ponen un pie ni locos. Le que quieren es destruirlo como Gaza, pero de lejos.
azathothruna #7 azathothruna
#5 No te tienes que ir con suposiciones.
Los romanos quemaron un webo de recursos ahi, hasta capturaron un emperador :troll:

i.redd.it/58vx742qg4ud1.png
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
Los ayatolas deben entregar las armas y convocar elecciones democraticas
Findeton #2 Findeton
Gran revelación, a portada!
