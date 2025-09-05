El Pentágono abre proceso que podría llevar a un consejo de guerra al senador Mark Kelly

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este lunes la apertura de un procedimiento contra el senador Mark Kelly, quien instó en un vídeo a miembros de las Fuerzas Armadas a rechazar cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. La revisión iniciada por la cartera —rebautizada como Departamento de Guerra por la Administración de Donald Trump— podría derivar en un consejo de guerra.