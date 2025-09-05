El Pentágono abre proceso que podría llevar a un consejo de guerra al senador Mark Kelly

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este lunes la apertura de un procedimiento contra el senador Mark Kelly, quien instó en un vídeo a miembros de las Fuerzas Armadas a rechazar cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. La revisión iniciada por la cartera —rebautizada como Departamento de Guerra por la Administración de Donald Trump— podría derivar en un consejo de guerra.
| etiquetas: pentágono , sedición , consejo de guerra , mark kelly
Van camino a la guerra civil, y no voy a sentir ninguna pena, mejor matandose entre ellos que matando a terceros en un rincon remoto del planeta, que mas puedo decir ?
Van camino a montar otra vez las tercera guerra mundial fuera de sus fronteras y al acabar hacer como que ellos ganaron la guerra y seguir gobernando el mundo, con mano de hierro, otra vez...
Te tienes que reir ...
Solo el Congreso puede cambiar ese nombre de forma legal.
Por tanto, aunque el Pentágono comience a usar “Departamento de Guerra” oficialmente seguirá siendo "Departamento de defensa".