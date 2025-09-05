edición general
El Pentágono abre proceso que podría llevar a un consejo de guerra al senador Mark Kelly

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este lunes la apertura de un procedimiento contra el senador Mark Kelly, quien instó en un vídeo a miembros de las Fuerzas Armadas a rechazar cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. La revisión iniciada por la cartera —rebautizada como Departamento de Guerra por la Administración de Donald Trump— podría derivar en un consejo de guerra.

Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Fascismo del bueno...
Van camino a la guerra civil, y no voy a sentir ninguna pena, mejor matandose entre ellos que matando a terceros en un rincon remoto del planeta, que mas puedo decir ?
azathothruna #3 azathothruna
#2 Que azathoth te oiga
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 yo soy más de Nurgle
Herumel #6 Herumel
#2 Lamentablemente no, no van camino a la guerra civil.
Van camino a montar otra vez las tercera guerra mundial fuera de sus fronteras y al acabar hacer como que ellos ganaron la guerra y seguir gobernando el mundo, con mano de hierro, otra vez...
LoboAsustado #1 LoboAsustado
Pues nada , ponemos fin al simulacro de democracia, bienvenidos a la URSS 2 : Electric Boogaloo
#4 Zamarro
Consejo de guerra a un ciudadano que ya no es militar, por pedir que los militares no acaten ordenes ilegales.
Te tienes que reir ...
#10 Grahml
#9 El nombre “Departamento de Defensa” está establecido por ley federal.

Solo el Congreso puede cambiar ese nombre de forma legal.

Por tanto, aunque el Pentágono comience a usar “Departamento de Guerra” oficialmente seguirá siendo "Departamento de defensa".
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#10 Tienen a un presidente loco que hace lo que le sale del innombrable suyo.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
El Pentágono no existe ya, ahora es El Departamento de Guerra, el titulo de la noticia esta mal
#7 Abril_2025
#5 El departamento de defensa pasó a llamarse departamento de guerra, pero creo que el edificio se llama igual.
