¿Qué pensaría Unabomber de Luigi Mangione? [en]

El periodista John H. Richardson comenta que el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, trajo a su mente la figura de Ted Kaczynski, Unabomber y recordó haber escrito sobre los seguidores de Kaczynski. El terrorista y prodigio de las matemáticas publicó un manifiesto sobre cómo la sociedad depende de la tecnología y predijo cuánto empeoraría. Luigi Mangione había leído el manifiesto de Unabomber.
Es como comparar a el Solitario con el Dioni.
El termino izquierdista que usa es muy amplio
Él hizo lo que hizo por despecho, no por nada más ni por nadie.
Es lo que tiene meter en el mismo saco a cualquiera que mate a otro, nunca lo entenderás, eres así de simple.