¿Qué pensaría Unabomber de Luigi Mangione? [en]

El periodista John H. Richardson comenta que el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, trajo a su mente la figura de Ted Kaczynski, Unabomber y recordó haber escrito sobre los seguidores de Kaczynski. El terrorista y prodigio de las matemáticas publicó un manifiesto sobre cómo la sociedad depende de la tecnología y predijo cuánto empeoraría. Luigi Mangione había leído el manifiesto de Unabomber.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Que es un pringao. Unabomber era un matemático genial y le pillaron después de muchos atentados. Mangione el pobre no pudo ni salir del estado.

Es como comparar a el Solitario con el Dioni.

La serie es una pasada m.imdb.com/es-es/title/tt5618256/
Veelicus #3 Veelicus
#2 Un pringao y un heroe
Torrezzno #8 Torrezzno *
#3 Ojo que Unabomber diría que Mangione es un izquierdista fruto de la sociedad tecnológica. Su comportamiento seria una afección de esta sociedad

es.wikipedia.org/wiki/La_sociedad_industrial_y_su_futuro

El termino izquierdista que usa es muy amplio
zentropia #4 zentropia
#2 le pillaron porque su familia sospecho de el.
el-aleman #7 el-aleman
A Unabomber le importaba una mierda todo el mundo.
Él hizo lo que hizo por despecho, no por nada más ni por nadie.
Lutin #6 Lutin
Yo también he leído el manifiesto de "La sociedad industrial y su futuro" y no he salido a matar a nadie.
#5 electroman *
Esos son dos mierdas grillaos de la cabeza, y los del artículo 2 héroes del pueblo.
Es lo que tiene meter en el mismo saco a cualquiera que mate a otro, nunca lo entenderás, eres así de simple.
alcama #1 alcama
¿ Qué pensaría Charles Manson de Txapote?
