Penalización en hockey. Agencia de noticias rusa multada por “propaganda LGBT” tras reseñar “Heated Rivalry” [EN]

El Tribunal de Distrito de Oktyabrsky en Saratov multó a la agencia de noticias local SaratovBusinessConsulting ( SarBC ) con 500.000 rublos (6.600 dólares) por "propaganda LGBT" en internet, a raíz de una reseña de la serie de televisión Heated Rivalry (Rivalidad Acalorada). El servicio de prensa del tribunal confirmó la información a Mediazona . Mientras tanto, SarBC se muestra tan cautelosa que incluso duda en mencionar el nombre de la serie al hablar con nuestro corresponsal.