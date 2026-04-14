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Penalización en hockey. Agencia de noticias rusa multada por “propaganda LGBT” tras reseñar “Heated Rivalry” [EN]

Penalización en hockey. Agencia de noticias rusa multada por “propaganda LGBT” tras reseñar “Heated Rivalry” [EN]

El Tribunal de Distrito de Oktyabrsky en Saratov multó a la agencia de noticias local SaratovBusinessConsulting ( SarBC ) con 500.000 rublos (6.600 dólares) por "propaganda LGBT" en internet, a raíz de una reseña de la serie de televisión Heated Rivalry (Rivalidad Acalorada). El servicio de prensa del tribunal confirmó la información a Mediazona . Mientras tanto, SarBC se muestra tan cautelosa que incluso duda en mencionar el nombre de la serie al hablar con nuestro corresponsal.

| etiquetas: rusia , lgtbi , sanciones
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3 comentarios
8 1 3 K 101 politica
#2 hackerman
Medio de fiar ..
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Pertinax #3 Pertinax *
#2 Pues aquí tienes una similar en un medio ruso.
www.kinometro.ru/news/show/name/galgos_shtraf_03022026

Como si fuera una increibilísima novedad, vamos.
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antesdarle #1 antesdarle
El mundo libre abriéndose paso  media
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menéame