Peluquería masculina en el África precolonial [Eng]  

Una mirada a los peinados masculinos en el África precolonial. En las sociedades africanas precoloniales, los peinados de los hombres servían como marcadores visuales que comunicaban rango, religión, riqueza, identidad étnica y estado civil. "Casi todo sobre la identidad de una persona se puede aprender mirando su cabello”, dice la periodista Lori Tharps, coautora del libro Hair Story sobre la historia del cabello negro. Cuando los hombres de la tribu wólof iban a la guerra, llevaban trenzas. Mientras que una mujer de luto no se peinaba o

