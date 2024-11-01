Un peligroso troyano con habilidades camaleónicas invade Android y está vaciando cuentas bancarias

Así lo advierten desde Cyfirma, alertando sobre este nuevo troyano capaz de robar fácilmente los datos bancarios de sus víctimas. Todo ello ocultándose tras aplicaciones aparentemente inocentes y legítimas para engañar a los usuarios e incitar así a que lo instales en sus móviles. Una vez instalado, infecta el dispositivo y roba credenciales de acceso y datos financieros, operando de forma discreta pero efectiva.
| etiquetas: peligroso , troyano , habilidades , camaleónicas , invade , android , vacian
Estoy por votar errónea. La inmensa mayoría de los troyanos vienen de la app store. Me fio mil veces mas de FDroid que de la store de Google.