Un peligroso troyano con habilidades camaleónicas invade Android y está vaciando cuentas bancarias

Así lo advierten desde Cyfirma, alertando sobre este nuevo troyano capaz de robar fácilmente los datos bancarios de sus víctimas. Todo ello ocultándose tras aplicaciones aparentemente inocentes y legítimas para engañar a los usuarios e incitar así a que lo instales en sus móviles. Una vez instalado, infecta el dispositivo y roba credenciales de acceso y datos financieros, operando de forma discreta pero efectiva.