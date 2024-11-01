edición general
5 meneos
98 clics
Un peligroso troyano con habilidades camaleónicas invade Android y está vaciando cuentas bancarias

Un peligroso troyano con habilidades camaleónicas invade Android y está vaciando cuentas bancarias

Así lo advierten desde Cyfirma, alertando sobre este nuevo troyano capaz de robar fácilmente los datos bancarios de sus víctimas. Todo ello ocultándose tras aplicaciones aparentemente inocentes y legítimas para engañar a los usuarios e incitar así a que lo instales en sus móviles. Una vez instalado, infecta el dispositivo y roba credenciales de acceso y datos financieros, operando de forma discreta pero efectiva.

| etiquetas: peligroso , troyano , habilidades , camaleónicas , invade , android , vacian
5 0 0 K 130 tecnología
5 comentarios
5 0 0 K 130 tecnología
#1 R2dC
Entre descargarme una app random de cualquier market de una big tech, o de clickar un magnet random en internet. Le hago click antes al magnet.
2 K 44
Torrezzno #3 Torrezzno *
"Instala únicamente aplicaciones de fuentes seguras. Evita descargarlas desde sitios web desconocidos, foros o enlaces en mensajes de texto o redes sociales. Usa solo Google Play Store o los sitios web oficiales del fabricante."



Estoy por votar errónea. La inmensa mayoría de los troyanos vienen de la app store. Me fio mil veces mas de FDroid que de la store de Google.
0 K 20
Asimismov #2 Asimismov *
Menos mal que está el AS al quite y nos cuenta que nos vacían las cuentas con troyanos y no con inflación, ni con los beneficios abusivos de ENDESA, Iberdrola, Santander, Me'ncabrona, seguros sanitarios, tasas municipales de basura, aportaciones voluntarias a la concertada, ...
1 K 18
#4 tpm1
Eso pasa por usar Linux.
0 K 10
#5 pensacola
#4 esto pasa por instalar apps bancarias pudiendo usar la versión web
0 K 20

menéame