La peligrosa competición por el burka

No se trata de prohibir el velo integral, ni de proteger a las mujeres que se ven obligadas a llevarlo. Lo importante aquí es agitar las bajas pasiones y el miedo a quien es diferente. Y, por supuesto, ver si cae del cielo algún voto despistado.

#1 Nasser
¿Realmente existe el problema? Vivo en una población con una gran comunidad musulmana desde hace 36 años y nunca he visto un burka en la calle.
DaniTC
#1 yo he vivido en una zona de Madrid con una gran cantidad de inmigración musulmana y tengo que decir que una vez vi a una mujer con burka. Solo una en 5 años que viví allí.

Mi mujer daba clases en el instituto (solo tres con padres nacidos aquí) y en esa clase había chicas que ni llevaban pañuelo.
Andreham
#1 ¿Te sabes lo de agitar unas llaves frente a un bebé para ganar su atención?

Se están quedando sin llaves.
JuanCarVen
VOX quiere prohibir el burka y a la vez multar o expulsar a la portadora. Lo ideal para esas mujeres es mandarlas a su país de origen, si no son nacidas aquí, una medida super beneficiosa según ellos. No veo el beneficio para esas mujeres por ningún sitio.
Fomentar que se eduquen y no abandonen debe ser algo que no toca.
