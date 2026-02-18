La peligrosa competición por el burka

No se trata de prohibir el velo integral, ni de proteger a las mujeres que se ven obligadas a llevarlo. Lo importante aquí es agitar las bajas pasiones y el miedo a quien es diferente. Y, por supuesto, ver si cae del cielo algún voto despistado.
| etiquetas: discriminación , extrema derecha
Mi mujer daba clases en el instituto (solo tres con padres nacidos aquí) y en esa clase había chicas que ni llevaban pañuelo.
Se están quedando sin llaves.
Fomentar que se eduquen y no abandonen debe ser algo que no toca.