Peligra en Argentina la asunción de la "narco-senadora" electa Lorena Villaverde. Piden verificar la trazabilidad de los fondos de campaña

Mientras se inicia el proceso de extradición a EEUU del narcolavador Fred Machado, crece la sospecha de que los fondos de campaña de la actual diputada mileísta provienen del lavado de activos del narcotráfico. Una ONG ligada a la lucha anticorrupción hizo una presentación judicial para suspender la jura de la senadora electa de Río Negro hasta que la justicia verifique la trazabilidad de los fondos. Se suman indicios sobre aportes de dinero narco, compra de candidaturas y facilitación de acceso al gobierno para implementar negocios privados.