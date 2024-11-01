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Películas como si fuesen series de animación de los 80s  

Películas adaptadas como si fuesen series de animación de los 80s.

| etiquetas: series de animación , 80s , adaptación
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3 comentarios
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Autarca #3 Autarca
Esto es una chorrada

Aunque admito que estas chorradas me hacen una gracia tremenda. La mejor la de Whaterworld
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obmultimedia #1 obmultimedia
Que horror.
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Está muy bien hecho el estilo Hanna-Barbera
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menéame