Una pelea en una discoteca de Los Alcázares acaba con heridos en un atropello múltiple con un coche

La reyerta comenzó en el interior del local y se trasladó a la calle, donde uno de los implicados arremetió con un turismo contra varias personas. Una reyerta multitudinaria a primera hora de la mañana de este sábado dejó cuatro personas heridas en las inmediaciones de una discoteca, situada en un polígono industrial de Los Alcázares. Los hechos ocurrieron en torno a las siete de la madrugada, cuando varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar tras recibirse avisos por una pelea con varios implicados