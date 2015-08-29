Una pelea en una discoteca de Los Alcázares acaba con heridos en un atropello múltiple con un coche

La reyerta comenzó en el interior del local y se trasladó a la calle, donde uno de los implicados arremetió con un turismo contra varias personas. Una reyerta multitudinaria a primera hora de la mañana de este sábado dejó cuatro personas heridas en las inmediaciones de una discoteca, situada en un polígono industrial de Los Alcázares. Los hechos ocurrieron en torno a las siete de la madrugada, cuando varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar tras recibirse avisos por una pelea con varios implicados
| etiquetas: reyerta , pelea , alcaceres , atropello
Pero en este contexto en el que el gobierno se está implosinando, deberíamos dejar de subir este tipo de noticias.
Solo falta que la gente empiece a pensar que su país se convierte en una especie de Colombia en cuanto a violencia se refiere.
No le demos a la ultra derecha motivos para ganar.
La seguridad no está tan mal, pero la derecha lo va enmierdado todo. El otro dirá vi un video de unos chavales, unos magrebies, en un pueblo pequeño. Salía un facha pobre diciendo en la tele qué si habían 15.000 habitantes y solo 100 delincuentes. Osea por 100 delincuentes estáis montando tanto lío? Luego encima le preguntan a los chavales y se ofrecen a no sólo no hacer crímenes, además ofrecen su protección a los comercios, la gente por supuesto es una mierda y no quiere que estos chavales prosepren con sus negocios.
