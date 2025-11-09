edición general
4 meneos
5 clics
Pedro Sánchez reitera la inocencia del fiscal general: "La verdad se acabará imponiendo"

Pedro Sánchez reitera la inocencia del fiscal general: "La verdad se acabará imponiendo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido nuevamente la inocencia del fiscal general del Estado, así como la capacidad de gobierno de su Ejecutivo a pesar de la ruptura de Junts. Así lo ha expresado Sánchez en una entrevista para el diario El País tras la primera semana del juicio, en la que ha afirmado que lo visto ante el Supremo es más que suficiente para demostrar la inocencia del fiscal general. "El Gobierno de España cree en la inocencia del fiscal general del Estado y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún".

| etiquetas: pedro sanchez , juicio , fiscal general , garcía ortiz , inocencia
3 1 0 K 44 politica
5 comentarios
3 1 0 K 44 politica
#1 k-loc
¿La verdad o tú verdad? Parecen lo mismo pero pueden no serlo.....
2 K 37
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Los hechos, no hay nada sólido para una sentencia. Pero lo hechos hace tiempo que al PP y afines no le importan. Si quieren ir a por Sánchez el caso es Avalos, aquí si que hay hechos.
En los otros la justicia queda muy mal parada si voy a por Begoña por usar a alguien de Moncloa debo ir a por Alberto González por usar a MAR para defenderlo. Si voy a por el hermano, queda muy raro que la hermana de Bonilla en una situación similar fuera declarada inocente.
0 K 12
#2 Suleiman
Dudo que permitan que se sepanla verdad después del circo que han montado.
2 K 34
Mala #4 Mala
#2 Da igual si lo tuvo cinco minitos antes o despuésde publicarse pero... ¿que necesidad tenía Presidencia de Gobierno de tener ese mail si no era por motivos políticos?
0 K 10
#5 Cincocuatrotres
Se equivocó Sánchez cuando nos dijo que había que pedir perdón al fiscal general porque no había borrado los mensajes y los había borrado, era culpable de borrarlos
0 K 8

menéame