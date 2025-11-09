Pedro Sánchez reitera la inocencia del fiscal general: "La verdad se acabará imponiendo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido nuevamente la inocencia del fiscal general del Estado, así como la capacidad de gobierno de su Ejecutivo a pesar de la ruptura de Junts. Así lo ha expresado Sánchez en una entrevista para el diario El País tras la primera semana del juicio, en la que ha afirmado que lo visto ante el Supremo es más que suficiente para demostrar la inocencia del fiscal general. "El Gobierno de España cree en la inocencia del fiscal general del Estado y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún".