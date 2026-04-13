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Pedro Sánchez pide a China mayor implicación para que cesen guerras
«China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania»
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#1
hackerman
Pedro cierra la embajada de Israel y no les vendas armas en vez de ir por ahí pidiendo.
1
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#2
Poplíteo
#1
La embajada presta servicios a ciudadanos, y alguno quedará inocente. Hasta donde yo sé, desde septiembre se ha prohibido la venta de armas a Israel:
portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/embargo-armas-israel.a
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#3
ur_quan_master
#1
y que no se olvide de cerrar las bases de EEUU en España, por favor.
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#4
Poplíteo
#3
Eso si, pero si se lo dices y se niegan, que?
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#5
ur_quan_master
*
#4
pues se insiste. Dudo que realmente se negasen.
Trump ha dicho está semana que iba a reducir el número de tropas en Europa. Sánchez puede venderle el cierre de las bases como una colaboración
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K
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#6
Poplíteo
#5
Ya oíste a Trump diciendo que son suyas y si le sale del naipe, las usa, no necesita permiso.
Con ese percal, lo de razonar...
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Trump ha dicho está semana que iba a reducir el número de tropas en Europa. Sánchez puede venderle el cierre de las bases como una colaboración
Con ese percal, lo de razonar...