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Pedro Sánchez pide a China mayor implicación para que cesen guerras

Pedro Sánchez pide a China mayor implicación para que cesen guerras

«China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania»

| etiquetas: china , españa , irán , guerras
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6 comentarios
3 0 0 K 45 actualidad
hackerman #1 hackerman
Pedro cierra la embajada de Israel y no les vendas armas en vez de ir por ahí pidiendo.
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Poplíteo #2 Poplíteo
#1 La embajada presta servicios a ciudadanos, y alguno quedará inocente. Hasta donde yo sé, desde septiembre se ha prohibido la venta de armas a Israel:

portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/embargo-armas-israel.a
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 y que no se olvide de cerrar las bases de EEUU en España, por favor.
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Poplíteo #4 Poplíteo
#3 Eso si, pero si se lo dices y se niegan, que?
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ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#4 pues se insiste. Dudo que realmente se negasen.
Trump ha dicho está semana que iba a reducir el número de tropas en Europa. Sánchez puede venderle el cierre de las bases como una colaboración :troll:
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Poplíteo #6 Poplíteo
#5 Ya oíste a Trump diciendo que son suyas y si le sale del naipe, las usa, no necesita permiso.

Con ese percal, lo de razonar...
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menéame