Pedro Sánchez no quiere que le toque El Gordo (opinión)

El presidente lleva lotería de Navidad, pero reza para que no le toque, no sea que la UCO revise los bombos y el juez llame a declarar a los niños de San Ildefonso. Sigue en#1
| etiquetas: pedro sánchez , lotería , el gordo , uco , bombos , niños , san ildefonso
Sigue :
"A Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España al cierre de estas líneas, no le llega la camisa al cuello. No es una metáfora, sino una mera constatación de los hechos después de haber podido observarlo la otra tarde desde todos los ángulos a un palmo de mi jeta. Según los maestros camiseros, la talla justa de pescuezo es la resultante de medir con una cinta de modista la gola del sujeto justo por debajo de la nuez dejando hueco para meter un… » ver todo el comentario
Ya le tocó el gordo