edición general
18 meneos
50 clics
Pedro Sánchez: No a la guerra

Pedro Sánchez: No a la guerra

Traducción del artículo publicado en The Economist el 06/03/2026: "Nuestra postura se basa en el hecho de que esta guerra es ilegal y supone una grave amenaza para el orden internacional basado en normas. Nadie sabe si contribuirá a la caída del régimen de línea dura. Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes y que no los soportarán solo los ayatolás. Los civiles iraníes los sufrirán de manera desproporcionada. Y el resto del mundo les seguirá con trastornos en el transporte, precios más altos, mayor inseguridad y mayor incertidumbre".

| etiquetas: irán , trump , españa
15 3 5 K 116 politica
6 comentarios
15 3 5 K 116 politica
#2 _219
#1 En este caso aquí se publica la traducción completa al español.
0 K 12
pepel #3 pepel
#2 Si no existiera la original no existiría la copia.
0 K 19
Cehona #5 Cehona
#3 El mismo artículo indica la fuente.
0 K 13
#4 omega7767
en 2003 EEUU buscaba razones para justificar la guerra de Irak y convencer a la ONU

Decadas mas tarde, EEUU directamente abandona la ONU y ataca sin ruborizarse.

Europa y el resto del mundo cómplices salvo unas pocas voces disonantes
1 K 20
Cehona #6 Cehona
Ojo que la PedroManía ha llegado a Francia {0x1f1eb-1f1f7} .
Este cartel se está convirtiendo en Trending Topic allí  media
0 K 13

menéame