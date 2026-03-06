Pedro Sánchez: No a la guerra

Traducción del artículo publicado en The Economist el 06/03/2026: "Nuestra postura se basa en el hecho de que esta guerra es ilegal y supone una grave amenaza para el orden internacional basado en normas. Nadie sabe si contribuirá a la caída del régimen de línea dura. Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes y que no los soportarán solo los ayatolás. Los civiles iraníes los sufrirán de manera desproporcionada. Y el resto del mundo les seguirá con trastornos en el transporte, precios más altos, mayor inseguridad y mayor incertidumbre".