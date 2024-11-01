edición general
Pedro Sánchez en un ataúd: Falange difunde un cartel deseando su muerte tras el accidente de Adamuz

Pedro Sánchez en un ataúd: Falange difunde un cartel deseando su muerte tras el accidente de Adamuz

La ultraderecha ha decidido utilizar el accidente de Adamuz para lanzar todo tipo de ataques e insultos contra el Gobierno. Falange Española de las JONS, la organización de uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna, ha dado incluso un paso más allá. "El único funeral laico que quiere España", señala la formación falangista en un cartel en el que aparece una imagen –generada con Inteligencia Artificial– del cadáver de Pedro Sánchez dentro de un ataúd, con los ojos cerrados y los brazos cruzados.

MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
"El único funeral laico que quiere España"

Define perfectamente a la derecha: sólo existe su criterio, España son ellos y nadie más, y si esa "antiespaña" insiste en seguir existiendo buscarán la manera de erradicarla.
5 K 67
meroespectador #6 meroespectador
Esto es terrorismo por hacer apología del asesinato del presidente del gobierno, los autores deben de ser perseguidos, encarcelados y juzgados por la ley.
3 K 36
#2 kaos_subversivo
Aun hay un monton de asesinados por falangistas en las cunetas esperando un ataud. De esos no se acuerdan, claro
3 K 34
jdmf #4 jdmf
Haced la prueba de pasear un ataúd con un muñeco de Franco, y os arrestan ipso-facto por herir ideologías
3 K 27
ali_oli_94 #1 ali_oli_94
:-O y les saldrá gratis el cartelito. Dónde está la justicia para estas cosas?
2 K 25
sotillo #3 sotillo
#1 Sembraron el país de asesinatos de inocentes, niños y mujeres incluidos, trajeron el terror y la hambruna durante años y no han pagado por ello…
4 K 43
makinavaja #8 makinavaja
#1 Que son compañeros, coño!!!! :-D :-D
1 K 19
makinavaja #9 makinavaja
"España es católica" qué obsesión tiene la ultraderecha con la religión... y qué poco miran las estadísticas ni la realidad...
0 K 12
Libre_albedrío #7 Libre_albedrío
En el país vasco, no se puede, en carnavales pasear guardia civiles. No hace tanto, y en la España derechuza, se pasea al presidente en ataúd. Luego dicen que queda terrorismo. No se cuando va a despertar el país justo, decente y equitativo.
0 K 7

