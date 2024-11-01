Pedro Sánchez en un ataúd: Falange difunde un cartel deseando su muerte tras el accidente de Adamuz

La ultraderecha ha decidido utilizar el accidente de Adamuz para lanzar todo tipo de ataques e insultos contra el Gobierno. Falange Española de las JONS, la organización de uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna, ha dado incluso un paso más allá. "El único funeral laico que quiere España", señala la formación falangista en un cartel en el que aparece una imagen –generada con Inteligencia Artificial– del cadáver de Pedro Sánchez dentro de un ataúd, con los ojos cerrados y los brazos cruzados.