Una pediatra recuerda: «Ir al cole sin desayunar es como salir de casa con el coche en reserva»

La alimentación es otro de los «pilares clave». En concreto, la jefa del Servicio de Pediatría ha remarcado que un desayuno equilibrado «influye directamente en el rendimiento cognitivo y la regulación emocional del niño. Salir sin desayunar por las mañanas siempre lo comparo con salir de casa con el coche en reserva. Si sales con poca gasolina en el coche te deja tirado en el momento en que tienes más necesidad para aprender y todo eso, si no has desayunado, es muy probable que el rendimiento intelectual sea menor, lógicamente.

comentarios
Deviance #4 Deviance
leer el ABC es como retroceder 90 años, eso si, no es el mismo de ahora
Gry #2 Gry *
Nunca en mi vida he llenado el depósito del coche antes de salir del garaje...
Milmariposas #5 Milmariposas
Pfffffff..... El abecé tiene almorranas por desayunar {0x1f4a9} {0x1f4a9}

Coñas aparte, las familias hacen lo que mejor consideran. Que se metan sus "consejos" por donde amargan los pepinos.
Asimismov #1 Asimismov
La importancia del desayuno y la merienda en menores.
calde #3 calde
Con hambre somos más productivos. Mejor así. Después de comer entra el sueño.
