Una pediatra recuerda: «Ir al cole sin desayunar es como salir de casa con el coche en reserva»

...La alimentación es otro de los «pilares clave». En concreto, la jefa del Servicio de Pediatría ha remarcado que un desayuno equilibrado «influye directamente en el rendimiento cognitivo y la regulación emocional del niño. Salir sin desayunar por las mañanas siempre lo comparo con salir de casa con el coche en reserva. Si sales con poca gasolina en el coche te deja tirado en el momento en que tienes más necesidad para aprender y todo eso, si no has desayunado, es muy probable que el rendimiento intelectual sea menor, lógicamente. Así pues,