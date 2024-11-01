edición general
1 meneos
1 clics

El pecio hallado en Cádiz en 2012 revela un barco genovés hundido en el ataque de Drake

El Delta II ha sido identificado como el navío genovés San Giorgio e Sant'Elmo Buonaventura, hundido en 1587

| etiquetas: arqueología , pecio hundido , drake , 1587
1 0 0 K 18 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 18 cultura

menéame