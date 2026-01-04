·
Los patriotas condenan la intervención de EEUU en Venezuela
«La soberanía de los Estados no es negociable jamás; sea cual sea su tamaño, su poder o su continente, la soberanía es inviolable y sagrada»
|
etiquetas
:
venezuela
,
soberania
,
eeuu
,
trump
,
maduro
9 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Envio esto de The Objective para ver si lo posicionamos bien entre lo mas leido y en Google y les quitamos a los fachas la traición a España que señala el meme
7
K
106
#2
Supercinexin
The Ojete contándonos la opinión de los fascistas europedos. No encontrarás hoy nada más irrelevante en la prensa mundial.
3
K
67
#4
Uge1966
No es verdad, Abascal estaba encantado ayer con el ataque...
4
K
62
#9
Antipalancas21
#4
Y NPCMeneaMePersigue, también.
0
K
20
#3
pozz
Vaya con el blanqueamiento de fascistas
Es curioso como este envio parece que intenta evitar que los patriotas son los utlras fachas del Frente Nacional
2
K
27
#6
Poligrafo
y alehop ya no se habla de la lista Epsten.
1
K
27
#7
vicus.
*
Hasta ayer los fachas estaban a partir un piñón con el trompeta, ahora que parece que esto de invadir un país le parece mal a la mayoría de la gente, pues a recoger cable, fachas, hipócritas y cobardes, vamos, lo de siempre..
1
K
16
#5
Findeton
¿Soberanía de quién? ¿De los cojones de Maburro?
0
K
7
#8
Metabarón
"America First" y todo eso
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Es curioso como este envio parece que intenta evitar que los patriotas son los utlras fachas del Frente Nacional