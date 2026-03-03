edición general
Patricio Ochoa, médico experto en longevidad, aclara la polemica "¿Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza?"

El uso diario de auriculares Bluetooth vuelve a estar bajo la lupa tras la comparación con “ponerte un microondas en la cabeza”. Este médico aclara que “el Bluetooth y el microondas usan ondas electromagnéticas alrededor de 2. 4 gigahertz (GHz)” pero “Un horno de microondas usa entre 700 y 1.200 watts de potencia ... un audífono de Bluetooth usa 1.000 µW o sea millones de veces menos energía que lo que normalmente utilizaría un microondas”. Por eso recalca que la energía que llega a la cabeza “es tan baja que no puede calentar tejidos"

Alt126 #4 Alt126
Un horno de microondas usa entre 700 y 1.200 watts [...] usar un audífono de Bluetooth usa 1.000 watts.

Quien ha escrito esto es muy tonto, muy cabrón o muy IA (en el vídeo habla de "miliwatts", lo que me hace pensar que el "subtitulado automático" ha escrito "mil watts", cambiando la "i" por un espacio )
5 K 57
#6 tropezon *
#1 #4 #5 corregido en la entradilla.
Se ve que se les ha pasado poner un micro delante, porque después si que dicen claro lo que millones de veces menos.
3 K 48
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
#6 a pesar de todo, un par de miliwatts no llegan a ser millones de veces menos que 1000W, sino como medio millón de veces menos, si nos ponemos tiquismiquis.
1 K 26
#9 tropezon *
#8 Y por eso he puesto MICROwatts, que si son esa decena de millones menos.

Que he tenido que buscar el caracter especial.

Se ve que no has mirado la corrección :troll:
1 K 32
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#9 pero no dice microwatts, dice miliwatts (y son miliwatts)
es.qcy.com/blogs/tech/do-wireless-headphones-emit-radiation
0 K 11
LokoYo_ #3 LokoYo_
#teahorrounclick
Según revisiones de la Organización Mundial de la Salud, basadas en cientos de estudios, no existe evidencia científica consistente de que la radiofrecuencia de dispositivos Bluetooth cause:
• daño cerebral
• cáncer
• alteraciones neurológicas
5 K 56
Ashark #7 Ashark
El cerebro humano usa entre 12 y 20 watts. Inevitablemente, esa energía acaba degradándose para convertirse en calor. Suponiendo un audífono que consuma entre 12 y 20 mW, el cerebro calienta mil veces más que el audífono.
3 K 28
Graffin #11 Graffin
#7 Y son variaciones despreciables teniendo en cuenta el medio ambiente.
Próximamente "ponerte un gorro de lana es como meter la cabeza en un horno de una fundición".
0 K 9
Nitanmal #1 Nitanmal
No me cuadran las mates de la entradilla ?(
1 K 22
#2 ketekojo *
Según la noticia, ¿puedo calentar el potaje usando mis Galaxy Buds 2 Pro?

#1 Ni de la noticia....
1 K 16
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#1 esta noticia recoge la misma entrevista. Parece que de los auriculares no dice "1.000 watts" sino "unos miliwatts".
www.cope.es/programas/lo-que-viene/audios/radiacion-auriculares-microo
1 K 26

