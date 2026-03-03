Patricio Ochoa, médico experto en longevidad, aclara la polemica "¿Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza?"

El uso diario de auriculares Bluetooth vuelve a estar bajo la lupa tras la comparación con “ponerte un microondas en la cabeza”. Este médico aclara que “el Bluetooth y el microondas usan ondas electromagnéticas alrededor de 2. 4 gigahertz (GHz)” pero “Un horno de microondas usa entre 700 y 1.200 watts de potencia ... un audífono de Bluetooth usa 1.000 µW o sea millones de veces menos energía que lo que normalmente utilizaría un microondas”. Por eso recalca que la energía que llega a la cabeza “es tan baja que no puede calentar tejidos"
Según revisiones de la Organización Mundial de la Salud, basadas en cientos de estudios, no existe evidencia científica consistente de que la radiofrecuencia de dispositivos Bluetooth cause:
• daño cerebral
• cáncer
• alteraciones neurológicas
