Patricio Ochoa, médico experto en longevidad, aclara la polemica "¿Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza?"

El uso diario de auriculares Bluetooth vuelve a estar bajo la lupa tras la comparación con “ponerte un microondas en la cabeza”. Este médico aclara que “el Bluetooth y el microondas usan ondas electromagnéticas alrededor de 2. 4 gigahertz (GHz)” pero “Un horno de microondas usa entre 700 y 1.200 watts de potencia ... un audífono de Bluetooth usa 1.000 µW o sea millones de veces menos energía que lo que normalmente utilizaría un microondas”. Por eso recalca que la energía que llega a la cabeza “es tan baja que no puede calentar tejidos"