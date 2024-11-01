Pastores evangélicos preparan a sus congregaciones para la revelación extraterrestre

Perry Stone es un predicador veterano con millones de seguidores en el espectro evangélico estadounidense, y lo que ha contado en fechas recientes es, cuando menos, perturbador en su concreción. Según sus propias palabras, un número significativo de pastores fueron convocados a desplazarse a un estado determinado para escuchar a funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El mensaje que recibieron fue directo: preparen a sus congregaciones. Se avecina una revelación sobre extraterrestres y naves espaciales.