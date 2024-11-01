edición general
3 meneos
66 clics

Pastores evangélicos preparan a sus congregaciones para la revelación extraterrestre

Perry Stone es un predicador veterano con millones de seguidores en el espectro evangélico estadounidense, y lo que ha contado en fechas recientes es, cuando menos, perturbador en su concreción. Según sus propias palabras, un número significativo de pastores fueron convocados a desplazarse a un estado determinado para escuchar a funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El mensaje que recibieron fue directo: preparen a sus congregaciones. Se avecina una revelación sobre extraterrestres y naves espaciales.

| etiquetas: eeuu , pastores evangélicos , revelación , extraterrestres
3 0 2 K 29 actualidad
8 comentarios
3 0 2 K 29 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Raticulin va a ser verdad y todo.
Yo apuesto más por un xenomorfo
2 K 30
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
#1 Reptilianos según el artículo
0 K 20
Suigetsu #3 Suigetsu *
Me gustaría ver como encajan teológicamente las grandes religiones abrahmicas que hayan unos seres extraterrestres más inteligentes que nosotros siendo el ser humano la creación más importante de "Dios".
Religiones como el Budismo no tendrían problemas ya que siempre han cosiderado reencarnaciones superiores o inferiores.
1 K 30
ombresaco #6 ombresaco
#3 No habrá problema, lo que antes era literal, después se convierte en contextualizable o metafórico. No sería la primera vez.
1 K 15
Aiden_85 #8 Aiden_85
Creo que será algo así.  media
2 K 16
#4 Alcalino
Las cortinas de humo suelen ser proporcionales al desastre que pretenden ocultar.

Como de grande tiene que ser el desastre que se avecina en EEUU para que se saquen de la manga semejante cortina de humo
1 K 13
ombresaco #7 ombresaco
Esto acerca a los evangélicos a los cienciólogos
0 K 12

menéame