Pasiones tristes al servicio del capital y el fascismo (o el porqué del odio en redes)

Decimos querer acabar con el fascismo, pero sus afectos han tomado posesión de nuestros cuerpos desde hace tiempo. ¿Fue culpa de las redes, con sus algoritmos perversos, que difunden los mensajes más extremos y dañinos? ¿Es el anonimato? O quizás estaban ya ahí –sobre todo a partir del aumento del miedo a caer, a la soledad… el miedo en sus múltiples formas que hace que sientas que flotas sin ningún asidero– y faltaba solo el vehículo, el arma cargada que son las redes.

redes , pasiones , opinión
Torrezzno #1 Torrezzno *
La culpa es del anonimato ya. Alguno esta frito por traer la Stasi como en "la vida de los otros". El anonimato lleva en internet desde sus inicios.
#2 poxemita
#1 yo creo que el problema de las redes es que las usan los de extrema derecha y su mensaje cala, hace 15 años cuando servían a la izquierda eran maravillosas.
