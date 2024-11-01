edición general
El partido que impulsó el Brexit plantea convertir a Gibraltar y las Malvinas en centros de inmigrantes que solicitan asilo

El antes llamado Partido del Brexit, fundado por el derechista Nigel Farage, ha defendido en el Parlamento británico la posibilidad de convertir a Gibraltar y las Malvinas en centros de procesamiento de inmigrantes solicitantes de asilo. Así lo comentó la diputada del ahora denominado Reform UK Sarah Pochin, quien durante un debate parlamentario en Westminster Hall no descartó la posibilidad a preguntas del diputado laborista Luke Charters. En las redes sociales, la noticia generó una oleada de burlas.

| etiquetas: reino unido , gibraltar , inmigrantes , asilo
Dene #1 Dene
habrá que retomar la valla, y bien alta.
1 K 31
#2 Alcalino
#1 más bien al contrario, los llanitos pedirían un brexit del brexit, y pasar a ser parte de España como otra provincia :troll:
2 K 30
madeagle #5 madeagle
#2 esto.

No se me ocurre mejor escenario para recuperar el peñon por voluntad propia de los gibraltareños
0 K 10
Esku #4 Esku
#1 Sale mas a cuenta retomar el peñon.
0 K 10
ElBeaver #3 ElBeaver
Era en aquel entonces era el Brexit party
0 K 7

