El partido que impulsó el Brexit plantea convertir a Gibraltar y las Malvinas en centros de inmigrantes que solicitan asilo

El antes llamado Partido del Brexit, fundado por el derechista Nigel Farage, ha defendido en el Parlamento británico la posibilidad de convertir a Gibraltar y las Malvinas en centros de procesamiento de inmigrantes solicitantes de asilo. Así lo comentó la diputada del ahora denominado Reform UK Sarah Pochin, quien durante un debate parlamentario en Westminster Hall no descartó la posibilidad a preguntas del diputado laborista Luke Charters. En las redes sociales, la noticia generó una oleada de burlas.