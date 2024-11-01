¿Por qué el Partido Demócrata oculta su informe de autopsia de 2024? [ING]

La decisión del DNC de bloquear la publicación de su propio informe de autopsia sobre las elecciones de 2024 es sorprendente, pero no inesperada. Una autopsia también podría investigar las consecuencias morales y políticas de que la candidata Harris siguiera la línea de Biden de enviar enormes cargamentos de armas a Israel mientras su ejército continuaba masacrando a civiles palestinos en Gaza; durante la campaña y después de ella, las encuestas mostraron que habría obtenido un aumento sustancial de votos si hubiera pedido un embargo de armas.