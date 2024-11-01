El Partido Comunista Chino expulsa a generales de alto rango en una amplia represión militar

El Partido Comunista Chino ha expulsado a nueve generales de alto rango en una de sus mayores medidas represivas públicas contra el ejército en décadas. Nueve hombres fueron sospechosos de graves delitos financieros, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de China. La mayoría eran generales de tres estrellas y formaban parte del Comité Central del partido, órgano decisorio. También fueron expulsados del ejército. Se presentó la expulsión como parte de una campaña anticorrupción.