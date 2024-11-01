edición general
El Partido Comunista Chino expulsa a generales de alto rango en una amplia represión militar

El Partido Comunista Chino ha expulsado a nueve generales de alto rango en una de sus mayores medidas represivas públicas contra el ejército en décadas. Nueve hombres fueron sospechosos de graves delitos financieros, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de China. La mayoría eran generales de tres estrellas y formaban parte del Comité Central del partido, órgano decisorio. También fueron expulsados del ejército. Se presentó la expulsión como parte de una campaña anticorrupción.

LoboAsustado #2 LoboAsustado
Luchar contra la corrupción es ahora "represión militar" o "purga"... po fale.
oceanon3d #7 oceanon3d *
#2 Leguaje Otanistanen toda su esencia .

Las élites y sus marionetas plasmada en políticos derechas ya ni tienen argumentos para seguir extrayendo, lo poco que les queda a las clases trabajadoras, y se inventan enemigos para meter miedo. Llámese Rusos o Chinos.
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1 *
#7 No tiene nada que ver que China sea una dictadura de mierda sin libertades y represión. Nada que ver!
A algunas personas les molesta que su amada China quede mal xD
#11 NoMeVeas *
#9 Los unico que quedan mal son los que dicen y apoyan estas chorradas. Si tan malo es China, no hay necesidad de calificar de "represión militar" cosas que en otros paises se hace rutinariamente y se denominan "destituciones"
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#11 Lo dices como si China fuera una mierda de dictadura únicamente por esto :troll:
oceanon3d #15 oceanon3d
#9 Si ... lo que tú digas.
#17 theMooche
#7 Leguaje Otanistanen toda su esencia .
O mala traducción, porque crackdown también se puede traducir como campaña en lugar de represión.
...analysts say it could also be seen as a political purge.
Son los analistas (¿qué analistas? ?( ) los que mencionan purga.

Por cierto, no han sido condenados, si no que sólo son sospechosos y están siendo investigados:
Nine men were suspected of serious financial crimes, a statement released by China's defence ministry said.

Está bien ser crítico, pero no quedarse a medias.
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#2 depende de si te crees la propaganda o la contrapropaganda
Torrezzno #3 Torrezzno
Echar generales del ejército no me parece algo muy represivo.
Enero2025 #5 Enero2025
Las típicas purgas socialistas.
#12 NoMeVeas
#5 Pense que era ironia, pero no. Si a esto lo llamais purga, solo os haceis daño ustedes mismos.
JackNorte #1 JackNorte *
"Deepl" El Partido Comunista Chino expulsa a altos mandos militares en una amplia ofensiva contra el ejército , yo añadiria corrupto segun el interior de la noticia , y eso cambia todo.
ElBeaver #6 ElBeaver
solo son corruptos si no comparten con los de arriba
cutty #18 cutty
Si hubiera sido una España tendríamos ahora a la cúpula del ejército, de la Guardia civil y del PP dentro del partido comunista.
#14 fremen11
Espera que Trump, en el país de la libertad, no está haciendo lo mismo, pero en su caso no por corrupción, y qué malos son los chinos........
Malinke #8 Malinke
entonces en España comparten con los de arriba, porque a pocos debieron de echar.
Mecaguen #13 Mecaguen
Y a otros les molesta que su odiada China quede bien. No estamos para darle lecciones a nadie.
jolucas #4 jolucas
¿Y sí aplicaran eso mismo con los políticos en Europa?, ¿o España?.
