El Partido Comunista Chino expulsa a generales de alto rango en una amplia represión militar

El Partido Comunista Chino ha expulsado a nueve generales de alto rango en una de sus mayores medidas represivas públicas contra el ejército en décadas. Nueve hombres fueron sospechosos de graves delitos financieros, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de China. La mayoría eran generales de tres estrellas y formaban parte del Comité Central del partido, órgano decisorio. También fueron expulsados del ejército. Se presentó la expulsión como parte de una campaña anticorrupción.
pcc , purga generales , china
Las élites y sus marionetas plasmada en políticos derechas ya ni tienen argumentos para seguir extrayendo, lo poco que les queda a las clases trabajadoras, y se inventan enemigos para meter miedo. Llámese Rusos o Chinos.
A algunas personas les molesta que su amada China quede mal
O mala traducción, porque crackdown también se puede traducir como campaña en lugar de represión.
...analysts say it could also be seen as a political purge.
Son los analistas (¿qué analistas? ) los que mencionan purga.
Por cierto, no han sido condenados, si no que sólo son sospechosos y están siendo investigados:
Nine men were suspected of serious financial crimes, a statement released by China's defence ministry said.
Está bien ser crítico, pero no quedarse a medias.