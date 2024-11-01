Partidarios de Bolsonaro marchan en Brasilia para exigir amnistía a su líder

Cientos de seguidores de Jair Bolsonaro marcharon este martes en Brasilia para exigir una amnistía para el expresidente, sentenciado en septiembre a 27 años de cárcel por una intentona golpista. En la primera manifestación luego de la condena contra Bolsonaro, sus simpatizantes caminaron hasta el parlamento brasileño, al que urgieron a aprobar un instrumento que evite a su líder purgar la pena.