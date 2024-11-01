edición general
Partidarios de Bolsonaro marchan en Brasilia para exigir amnistía a su líder

Cientos de seguidores de Jair Bolsonaro marcharon este martes en Brasilia para exigir una amnistía para el expresidente, sentenciado en septiembre a 27 años de cárcel por una intentona golpista. En la primera manifestación luego de la condena contra Bolsonaro, sus simpatizantes caminaron hasta el parlamento brasileño, al que urgieron a aprobar un instrumento que evite a su líder purgar la pena.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
caminaron hasta el parlamento brasileño

Hace años lo asaltaron… han mejorado
3 K 38
Escafurciao #7 Escafurciao
#1 lo próximo serán los bisabis.
1 K 11
Connect #4 Connect
Cientos.... Ya quedan pocos de aquellos miles. Supongo que en unos meses serán ya una decena. Eso son los irreductibles, los sectarios que nunca ceden, los "lazis de la Meridiana".
0 K 15
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Seguramente estas marchas para exigir la amnistía de Bolsonaro están financiadas por EE.UU., quieren un Brasil que se acepte sus exigencias y que para nada que Brasil este formando parte de los BRIS, este por luchar contra el cambio climático, ni defienda los derechos humanos, de las minorías y la democracia. EE.UU. quiere que Brasil siga siendo parte del patio trasero de EE.UU. donde sus multinacionales tengan libertad para hacer lo que quieran.
0 K 11
Metabarón #9 Metabarón
Que le pidan ayuda a los extraterrestres
0 K 8
#5 Katos
Tan lameculos como los adoradores de P. IGLESIAS Y I. Montero.

Mentirosos compulsivos y sesgado, y P. I iglesias también
1 K 8
Tito_Keith #8 Tito_Keith
#5 y mi abuela en patines
0 K 9
alcama #2 alcama
En España bastaría que Pedro Sánchez necesitase el voto de los bolsonaristas para conceder la amnistía
1 K 4
#3 fremen11
#2 En España ya amnistiaron a asesinos de lesa humanidad en el 78, qué más quieres....
1 K 10

