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Los particulares reducen a la mitad la compra de vivienda para invertir
La inversión ha pasado de suponer el motivo de la adquisición entre el 56% de los particulares a comienzos del 2025 a apenas el 21,9% ahora.
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:
explota
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burbuja inmobiliaria
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españa
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#1
NPCMeneaMePersigue
ESTALLA LA BURBUJA INMOBILIARIAAAA
Pues ha dicho warren buffet que se ha terminado la vivienda como inversion por que nacen pocos niños, la IA, robots y los despidos y han dejado de invertir mucha gente. Porque esto se hunde.
Por otra parte Israel necesita que el precio suba para que los refugiados que manda generen conflicto y votemos sionistas antiinmigracion que les den el dinero para las guerras epstein.
interesante batalla en el mercado
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#3
NPCMeneaMePersigue
#1
Por eso todos los sionistas estan hoy en redes diciendo que compres que no vas a heredar porque tu padre vendera la casa para ir a la residencia
x.com/JMASPASC/status/2038290058583621682
porque si se hunde la burbuja pues claro no nos pueden enfrentar con los inmigrantes por la vivienda y la gente no les vota, y ya no pueden financiar sus guerras epstein
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#5
usuarioeliminado
Antes eran unos hijos de la gran puta ahora son solo la mitad de hijos de la gran puta.
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#4
NPCMeneaMePersigue
*
#_2
Pero tu has visto en 10 dias 50.000 despidos por la IA en las grandes tecnológicas? esa gente que eran expats muchos y compraban por Europa ya esta acojonada porque como se va a meter a comprar y buffet está diciendo que la vivienda se hunde que ya no va a funcionar porque ya no hay relevo generacional
Y esperate el verano a 40 grados la gente huyendo después de un invierno malo... esto colapsa
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#2
taSanás
*
yo hace ya un año que no veo "oportunidades" de inversión, los precios están tan disparatados... que no veo el negocio ahora mismo; a parte del riesgo de recesión. el mercado de la vivieda de alquiler se ha calentado mucho con la inmigración, cuando se tuerzan las cosas.. a ver quién va a pagar esos alquileres.
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Pues ha dicho warren buffet que se ha terminado la vivienda como inversion por que nacen pocos niños, la IA, robots y los despidos y han dejado de invertir mucha gente. Porque esto se hunde.
Por otra parte Israel necesita que el precio suba para que los refugiados que manda generen conflicto y votemos sionistas antiinmigracion que les den el dinero para las guerras epstein.
interesante batalla en el mercado
Y esperate el verano a 40 grados la gente huyendo después de un invierno malo... esto colapsa