El Parque Natural de Los Alcornocales se consolida como referente en la gestión sostenible del corcho con prácticas pioneras

La clasificación por calidades del corcho genera un incremento de hasta el 35% en los ingresos y atrae el interés de propietarios públicos y privados de toda Andalucía. Esta nueva metodología de trabajo no solo ha permitido optimizar la comercialización del producto, sino que también ha generado empleo directo, ha incrementado el número de empresas participantes en las subastas y, lo más significativo, ha mejorado sustancialmente el precio de venta del material.