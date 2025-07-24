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El paro en España suma 231.500 personas en el peor trimestre desde 2013

El paro en España suma 231.500 personas en el peor trimestre desde 2013

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo pasados y sumó 231.500 desempleados, un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10 % (10,83 %). El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas

| etiquetas: paro , ocupados , desempleados
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#7 cobrando menos del SMI en negro siendo ilegal seguro q si....
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Autarca #11 Autarca
#2 #3 #7 #9 #5 #6 #8 #10 Solo recordaros que a los legales también se les explota, y mucho

www.meneame.net/story/no-puede-ser-jornadas-diez-horas-durante-campana
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Yufiro #14 Yufiro
#11 Los legales pueden luchar por sus derechos sin tener miedo a ser expulsados, pueden denunciar , sindicalizarse, ejercer presión de muchas formas y tienen una protección gubernamental, ahora también pueden negarse y negociar y/ o buscar otro trabajo. También hay que tener un poco de amor propio y luchar por lo tuyo y plantar cara.
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CerdoJusticiero #15 CerdoJusticiero
#7 #11 Estamos hablando los mayores. Por favor, ahorradnos las obviedades que confundís con aportaciones relevantes.

#13 Pero creo q las fronteras no se van a cerrar

Negativo por bulo. Las fronteras del espacio Schengen ni están ni han estado abiertas.
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FunFrock #16 FunFrock
#15 ¿Entonces entran 700.000 personas al año en España pq las fronteras están cerradas, no?
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CerdoJusticiero #17 CerdoJusticiero
#16 ¿Al año entran 700.000 personas en España de forma irregular? :shit: :shit: :shit:

Sigue, sigue con los bulos.
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
Y lo que nos queda con la guerra de trump.
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taSanás #1 taSanás
" sumó 231.500 desempleados, un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013"

teniendo en cuenta que somos casi 4 millones más en el país, ni tan mal.....
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Supercinexin #12 Supercinexin
#1 No es que "ni tan mal", es que esta noticia es auténtica basura propagandística. Quejarse de "el peor trimestre desde 2013" cuando el empleo en España está bastante mejor de lo que ha estado en los últimos ¿20? años.

El verano del año pasado se superó por primera vez en la Historia la cifra de 22 millones de españoles empleados elpais.com/economia/2025-07-24/espana-supera-por-primera-vez-los-22-mi

Aquello suponía en ese momento un…   » ver todo el comentario
1 K 27
#2 tierramar
Y el PSOE regularizando inmigrantes. En estos tiempos de guerras, los objetivos ademas de mantener un excedente de mano de obra esclava sea aumentar el número de inmigrantes pobres, para que como en EEUU se registren en el ejercito como carne de cañón.
6 K -39
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero *
#2 Digo yo que dar papeles a inmigrantes que antes tenían que trabajar en negro y ahora podrán optar a por lo menos el SMI no parece una gran receta para aumentar el número de inmigrantes pobres, ¿no?
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elmakina #7 elmakina
#3 Claro, porque cobrando el SMI no eres pobre...
1 K 21
FunFrock #13 FunFrock
#3 Para que eso ocurra, no deberian de entrar más irregulares que sustituyan a los regularizados q hacian eso mismo. Pero creo q las fronteras no se van a cerrar, así que tendrás un montón de gente más regularizada y otro montón de gente más q entrará sin regularizar a ocupar los trabajos que antes ocupaban los nuevos regularizados.
1 K -3
#5 HangTheRich *
#2 si sabes que para cobrar el paro, primero tienes que haber trabajado, no?

o sea que de esos migrantes regularizados, lo van a cobrar 0 hasta que hayan trabajado X meses.

Por que es un seguro de desempleo, que se paga mientras trabajas.
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Connect #6 Connect
#2 A ver si te enteras que esa gente ya trabajaba! Pero en negro. A ver si te crees que llevaban en España años viviendo del aire...
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#8 concentrado
#2 El PSOE no regulariza nada, lo hace el estado español. Igual que cuando regularizaron inmigrantes en las etapas de Aznar o Zapatero, no lo hicieron el PP o el PSOE, lo hizo el estado español. Y es la mejor forma de evitar la esclavitud, que las personas que ya están en España y ahora trabajan en negro, lo hagan con contrato y cotizando. Ya sé que contrato, cotizaciones y derechos laborales provocan urticaria en muchos empresaurios, pero igual son ellos son los que merecerían pasar a la ilegalidad (o a la sombra).
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Yufiro #10 Yufiro
#2 Corre a recoger hortalizas a las 4 de la mañana o a limpiar culos y la mierda de otro por 2 duros, que te quitan el trabajo, y el pobre empresaurio tiene que pagar impuestos, no vaya a ser que sigamos educando a gañanes, que eso si es tirar el dinero de todos.
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menéame