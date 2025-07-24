El paro en España suma 231.500 personas en el peor trimestre desde 2013

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo pasados y sumó 231.500 desempleados, un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10 % (10,83 %). El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas