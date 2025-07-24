El paro en España suma 231.500 personas en el peor trimestre desde 2013

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo pasados y sumó 231.500 desempleados, un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10 % (10,83 %). El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas
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www.meneame.net/story/no-puede-ser-jornadas-diez-horas-durante-campana
#13 Pero creo q las fronteras no se van a cerrar
Negativo por bulo. Las fronteras del espacio Schengen ni están ni han estado abiertas.
Sigue, sigue con los bulos.
teniendo en cuenta que somos casi 4 millones más en el país, ni tan mal.....
El verano del año pasado se superó por primera vez en la Historia la cifra de 22 millones de españoles empleados elpais.com/economia/2025-07-24/espana-supera-por-primera-vez-los-22-mi
Aquello suponía en ese momento un… » ver todo el comentario
o sea que de esos migrantes regularizados, lo van a cobrar 0 hasta que hayan trabajado X meses.
Por que es un seguro de desempleo, que se paga mientras trabajas.