El Parlamento vasco rechaza la ILP para establecer un salario mínimo propio para Euskadi

La propuesta, impulsada por varios sindicatos y avalada por 138.000 firmas, ha recibido 44 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar), y no será debatida en la Cámara autonómica. Los defensores de la iniciativa han denunciado un bloqueo democrático que impide a la ciudadanía intervenir directamente en la legislación.
Los sueldos de directivos lastran mucho la competitividad.
Nada, que me acabo de fijar que eres tú y ya no me sorprendo. Hale, a rascarla.
Los comentarios de señor mayor sobran.
Entiendo que ganas mas que otras personas, pero les pides que sigan teniendo un salario peor, pero tu no te "sacrificas."
Estoy harto de que personas con varios miles de euros de sueldo, que no digo que sea tu caso, digan que no se puede subir el SMI.
Si subes los sueldos eso implica que los precios todavía van a subir más.
Además, estás aumentando las desigualdades con el resto de España, claro, lo que desincentiva tanto la creación de nuevo empleo en aquellas empresas que se puedan permitir ubicarse en cualquier punto de España (mayor coste salarial) y también desincentiva el turismo interior (seguramente, pero menos, el exterior).
Decir que la subida del SMI en una sola región de España "jamás puede ser malo para nadie" está al nivel de afirmaciones como "el dinero público no es de nadie" o "dale que yo te aviso".
La policía lleva años pidiendo el sueldo de las policías vascas, navarras y catalanas. Cuanto más suban en una región supongo que antes subirán en el resto.
Además ha quedado demostrado como la subida del SMI ha mejorado la vida y la economía de miles de personas, además de la economía.