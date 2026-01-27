edición general
9 meneos
11 clics
El Parlamento Francés vota contra el "deber conyugal" /FR/

El Parlamento Francés vota contra el "deber conyugal" /FR/

La propuesta de ley que hoy 27 de enero votará el conjunto del parlamento francés tiene como objetivo poner un término al concepto de "deber conyugal" que todavía está vigente en el código civil francés. Y aunque ya no figura en dicho código la "obligación de mantener relación sexuales en el marco del matrimonio, el artículo 215 estipula que los cónyuges están obligados mutuamente a una "comunidad del vida" en el cual se contemplan esas relaciones.

| etiquetas: francia , deber conyugal , votación , parlamento , ley
7 2 0 K 107 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 107 actualidad
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#0 Corrige la entradilla si puedes, "poner término" en vez de "poner un término".
0 K 16
#1 pandasucks
Ya, pero ¿Era tipo "derecho a una vivienda digna" de nuestra constitución o era en serio?
0 K 10
nilien #2 nilien
#1 En la noticia viene un caso de una condena por parte del tribunal de derechos humanos de la UE a Francia por un juicio en el que se había fallado en contra de una mujer entendiendo esa disposición de la ley como obligación a mantener relaciones sexuales con el cónyuge...

Así que sí, es de lo más pertinente que eso se revise.
1 K 28

menéame