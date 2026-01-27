El Parlamento Francés vota contra el "deber conyugal" /FR/

La propuesta de ley que hoy 27 de enero votará el conjunto del parlamento francés tiene como objetivo poner un término al concepto de "deber conyugal" que todavía está vigente en el código civil francés. Y aunque ya no figura en dicho código la "obligación de mantener relación sexuales en el marco del matrimonio, el artículo 215 estipula que los cónyuges están obligados mutuamente a una "comunidad del vida" en el cual se contemplan esas relaciones.