Una pareja de Córcega ha sido condenada por haber cometido un delito de suplantación de identidad en la Dirección General de Finanzas. La pareja incluyó en su declaración de la renta como “otros dependientes discapacitados” a todo el gobierno, parlamentarios,el jefe de Estado y el presidente de Ucrania. En el caso de Brigitte la incluyeron como de “Sr. Trogneux Jean-Michel, conocido como Brigitte”. La pareja fue absuelta por el Tribuna penal al considerar que no existió robo de identidad pero ahora el Tribunal de Apelación de París los condena