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Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Una pareja de Córcega ha sido condenada por haber cometido un delito de suplantación de identidad en la Dirección General de Finanzas. La pareja incluyó en su declaración de la renta como “otros dependientes discapacitados” a todo el gobierno, parlamentarios,el jefe de Estado y el presidente de Ucrania. En el caso de Brigitte la incluyeron como de “Sr. Trogneux Jean-Michel, conocido como Brigitte”. La pareja fue absuelta por el Tribuna penal al considerar que no existió robo de identidad pero ahora el Tribunal de Apelación de París los condena

| etiquetas: francia , renta , brigitte macron , identidad
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3 comentarios
10 3 0 K 138 actualidad
arturios #1 arturios *
Vaya, en la Francia gabacha también hay jueces que sin Macronpass te condenan, a ver, joder, que se ve a millones de años luz que era una broma, nada de suplantación de identidad :palm:

Y eso que probablemente eran fachillas de mierda y se merecen todo lo que les pase, pero ¡venga ya!
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ChukNorris #2 ChukNorris
#1 Creo que es por el nombre que usaron para identificar a Brigitte, aunque no entiendo la suplantación… y que no digan nada por el resto de “dependientes discapacitados” que citaron.
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Robus #3 Robus
#1 Suena a: "M'habeis matao el hijo pero como me he reiío!" :roll:

Ponerla como discapacitada al cargo podría considerarse una broma, poner que es un hombre con los datos de su hermano que pueden, y de hecho, han, llevado a confusión no.

¿Que no lo hiceron de mala fe? discutible, pero hay que parar a esos abusones lo antes y más espectacularmente posible sino queremos que salgan más.
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menéame