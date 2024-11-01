·
24
meneos
34
clics
La pareja de Ayuso plagió el nombre de su primera sociedad, MASSIAS & KUHNE SL, a un consultor acreditado
González Amador constituyó MASSIAS & KUHNE SL en 2009, cuando ya existía otra sociedad denominada MASSIAS Y KUHNE CONSULTORES SL desde 2007.
|
etiquetas
:
:
gonzález amador
,
plagio
,
sociedad
,
massias y kuhne
14
10
3
K
61
9 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Lamantua
*
Entonces se puede decir ya que es un delincuente, o aún es pronto ?
6
K
81
#2
Albarkas
#1
Ya has visto la que le han liado al lupas general del estado. Tú mismo.
1
K
29
#5
Javi_Pina
#1
Yo no me atrevería, lo que es probable es que veamos condenado a diario red por la filtración próximamente, se verdad o no.
0
K
10
#6
Furiano.46
#1
aún no, hay que encontrar otras 27 causas más. Las 8 que hay son circunstanciales
0
K
10
#9
arturios
#1
Lo ha dicho el mismo, pero si lo dices tu...
0
K
11
#3
Andreham
Pues algo hicieron mal en el registro porque cuando pides el nombre de una sociedad te dicen si se parece o no a alguna que ya exista.
4
K
58
#4
Un_señor_de_Cuenca
#3
Eso estaba pensando yo. En registro debió de hacer la vista gorda porque ponen muchas pegas a la hora de registrar nombres de empresas en cuanto se parecen un poco a una existente ¿Amiguitos dentro del registro también?
1
K
24
#8
manzitor
#3
Así es, necesitas un certificado negativo para usar un nombre.
0
K
12
#7
devilinside
No. Es un ciudadano corriente
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
