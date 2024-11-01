edición general
La pareja de Ayuso plagió el nombre de su primera sociedad, MASSIAS & KUHNE SL, a un consultor acreditado

González Amador constituyó MASSIAS & KUHNE SL en 2009, cuando ya existía otra sociedad denominada MASSIAS Y KUHNE CONSULTORES SL desde 2007.

Lamantua #1 Lamantua *
Entonces se puede decir ya que es un delincuente, o aún es pronto ? xD xD xD xD
#2 Albarkas
#1 Ya has visto la que le han liado al lupas general del estado. Tú mismo. :troll:
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#1 Yo no me atrevería, lo que es probable es que veamos condenado a diario red por la filtración próximamente, se verdad o no.
Furiano.46 #6 Furiano.46
#1 aún no, hay que encontrar otras 27 causas más. Las 8 que hay son circunstanciales
arturios #9 arturios
#1 Lo ha dicho el mismo, pero si lo dices tu...
Andreham #3 Andreham
Pues algo hicieron mal en el registro porque cuando pides el nombre de una sociedad te dicen si se parece o no a alguna que ya exista.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#3 Eso estaba pensando yo. En registro debió de hacer la vista gorda porque ponen muchas pegas a la hora de registrar nombres de empresas en cuanto se parecen un poco a una existente ¿Amiguitos dentro del registro también?
manzitor #8 manzitor
#3 Así es, necesitas un certificado negativo para usar un nombre.
devilinside #7 devilinside
No. Es un ciudadano corriente
