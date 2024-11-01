·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8611
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
7048
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
7364
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7548
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
5103
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
más votadas
360
Miles de personas protestan en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia
253
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
288
Trump quiere que los países paguen US$1.000 millones para estar en su "Junta de Paz" (alternativa o rival a la ONU)
304
Trump sube los aranceles a países de la UE y a Reino Unido "hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia"
386
Europa se prepara para bloquear el acuerdo comercial con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump por Groenlandia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
45
clics
¿Por qué parece que la Ciencia Ficción ha perdido inspiración?
¿Por qué parece que la ciencia ficción perdió su grandilocuencia?
|
etiquetas
:
ciencia ficcion
,
pluribus
,
opinion
,
arte
3
0
0
K
32
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
32
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
LoboAsustado
Porque un futuro utópico no nos lo creemos y un futuro distópico ya lo estamos viviendo.
El futuro ya no es lo que era.
1
K
20
#1
azathothruna
Una razon mas por la que me gusta las series nuevas de star trek, mas que los haters.
No niego sus criticas, pero afuera no hay mucho de ciencia ficcion, y pluribus no califica mucho
0
K
16
#2
eltxoa
#1
Me ha gustado pluribus. Mucho. Me esperaba un spinoff de breakingbad. Ha sido una sorpresa muy agradable.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El futuro ya no es lo que era.
No niego sus criticas, pero afuera no hay mucho de ciencia ficcion, y pluribus no califica mucho