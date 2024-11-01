edición general
¿Por qué parece que la Ciencia Ficción ha perdido inspiración?

¿Por qué parece que la ciencia ficción perdió su grandilocuencia?

LoboAsustado #3 LoboAsustado
Porque un futuro utópico no nos lo creemos y un futuro distópico ya lo estamos viviendo.
El futuro ya no es lo que era.
azathothruna #1 azathothruna
Una razon mas por la que me gusta las series nuevas de star trek, mas que los haters.
No niego sus criticas, pero afuera no hay mucho de ciencia ficcion, y pluribus no califica mucho
eltxoa #2 eltxoa
#1 Me ha gustado pluribus. Mucho. Me esperaba un spinoff de breakingbad. Ha sido una sorpresa muy agradable.
