Paramount no aclara si el dinero de Oriente Medio está financiando su acuerdo con Warner Bros

Paramount no revela si Arabia Saudita, Abu Dhabi y Qatar participan en la financiación para adquirir Warner Bros. Discovery, generando dudas. Arabia Saudita, que contribuiría con 12 mil millones de dólares, y Abu Dhabi y Qatar, que aportarían 7 mil millones de dólares cada uno. Y Paramount dijo más tarde que esos países no pedirían puestos en la junta directiva ni derechos de voto junto con sus participaciones accionarias.

Por lo pronto ya han comprado los derechos de emisión de la UFC durante los próximos siete años por 7700 millones de dólares.
No aclara = Si.
me da mal rollo que los musulmanes posean nuestros trenes, equipos de futbol, empresas cinematograficas, etc....

esque no me entra su cultura y su forma de vivir, las mujeres de sus países viven de forma penosa.
