Paramount no aclara si el dinero de Oriente Medio está financiando su acuerdo con Warner Bros

Paramount no revela si Arabia Saudita, Abu Dhabi y Qatar participan en la financiación para adquirir Warner Bros. Discovery, generando dudas. Arabia Saudita, que contribuiría con 12 mil millones de dólares, y Abu Dhabi y Qatar, que aportarían 7 mil millones de dólares cada uno. Y Paramount dijo más tarde que esos países no pedirían puestos en la junta directiva ni derechos de voto junto con sus participaciones accionarias.