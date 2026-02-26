edición general
Paramount gana la guerra por Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Después de una histórica batalla de ofertas por convertirse en el líder mundial del entretenimiento, Paramount Skydance está a un paso de hacerse con los históricos estudios cinematográficos de Warner Bros Discovery tras la renuncia de Netflix a mejorar su oferta.

Asimismov #4 Asimismov *
Paramount sionista adquiere Warner's Brothers sionista para que todo quede entre brothers.
Relator #3 Relator
Si aún no habéis visto la serie de “Succession” es un momento excelente para hacerlo, dará bastante pistas de lo que pasa con Warner.
themarquesito #1 themarquesito
Paramount le pertenece a los Ellison, que son aliados de Trump. Para una fusión de empresas a este nivel, ya fuera Paramount con Warner o Netflix con Warner, iba a hacer falta la aprobación de la FCC, que sólo se conseguiría en el primero de los casos ya que es la adquisición que le interesa a Trump.
Los detalles del acuerdo son minucias, lo que importa es que los aliados trumpistas controlen la mayor cantidad posible de medios
Unregistered #2 Unregistered *
#5 NanakiXIII
Es un acuerdo insostenible. WB no vale 110.000 millones más lo que haya que pagarle a netflix por no cumplir el preacuerdo.

Estamos a poco tiempo de que cualquier chaval te haga una película con cuatro duros solo con un ordenador, y con las salas de cine en mínimos, con pelis mil millonarias pero a base de cobrarte un riñón por entrada y no por gente llenándolas. Eso con una Paramount que no sé de donde va a sacar ese dinero. Al menos Netflix lo tiene, y de hecho le quema en las manos y por…   » ver todo el comentario
