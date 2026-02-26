Paramount gana la guerra por Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Después de una histórica batalla de ofertas por convertirse en el líder mundial del entretenimiento, Paramount Skydance está a un paso de hacerse con los históricos estudios cinematográficos de Warner Bros Discovery tras la renuncia de Netflix a mejorar su oferta.
| etiquetas: cine , medios , fusiones , economia
Los detalles del acuerdo son minucias, lo que importa es que los aliados trumpistas controlen la mayor cantidad posible de medios
Estamos a poco tiempo de que cualquier chaval te haga una película con cuatro duros solo con un ordenador, y con las salas de cine en mínimos, con pelis mil millonarias pero a base de cobrarte un riñón por entrada y no por gente llenándolas. Eso con una Paramount que no sé de donde va a sacar ese dinero. Al menos Netflix lo tiene, y de hecho le quema en las manos y por… » ver todo el comentario