De paraísos de aves a desiertos: cómo Turquía perdió 186 lagos y vastas zonas de humedales

El lago Mármara se extendía en su día a lo largo de 44.5 kilómetros cuadrados en la provincia de Manisa, al suroeste de Turquía. Turistas de todo el país acudían a sus aguas, repletas de casi 20 000 aves: pelícanos blancos, fumareles cariblancos, cormoranes y flamencos. Pero en 2011, el lago comenzó a secarse y para 2021 había perdido el 98 % de su superficie. Mármara es solo uno de los emblemáticos lagos de Turquía que están desapareciendo rápidamente tras años de prácticas agrícolas, proyectos mineros y construcción de presas destructivas.

Kasterot #1 Kasterot
#0 revisa el link. No va donde deseas
teneram #2 teneram
#1 A mi si me va. ¿A dónde te lleva a ti?
teneram #4 teneram *
#3 Pero si ese no es el link , el mío va a NG latinoamérica ( www.nationalgeographicla.com) y yo te veo el .es al final. Debe de ser un redireccionamiento, no se.
#5 parladoiro *
#3 #4 el enlace sale del identificador de meneame y según el mercado del navegador resuelve la dirección latinoamericana con la traducción de este enlace www.nationalgeographic.com/environment/article/turkey-shrinking-lakes- o la portada de la revista en España, ya que no está en la edición de España.
El enlace que imagino que pego #0 es www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2026/01/de-paraisos-de-ave

#0 si quieres puedes pegar el enlace del artículo de la edición de EE. UU. en la entradilla o en un comentario tuyo.
teneram #6 teneram
#5 Pues muchas gracias
teneram #7 teneram *
Ahí va el link a la edición general, en inglés, por si vuestro navegador os redirecciona a la edición española

www.nationalgeographic.com/environment/article/turkey-shrinking-lakes-
