La paradoja del turismo global: millones de nuevos empleos, pero nadie para ocuparlos

El turismo global podría enfrentar una escasez de 43,1 millones de trabajadores, un déficit equivalente al 16% de la fuerza laboral que necesitará para sostener su expansión. En otras palabras, el mundo está creando empleos turísticos a un ritmo que supera su capacidad de llenarlos. Los más afectados por esta brecha serán China, con 16,9 millones de vacantes sin cubrir; India, con 11 millones; y la Unión Europea, con 6,4 millones. En términos relativos, las mayores tensiones se concentrarán en Japón, Grecia y Alemania.

Pitchford
Si los sueldos son en su mayoría el SMI, como en España, anda que no queda margen para subirlos y captar más empleados.. El turismo será más caro.. estupendo!
Catacroc
Faltan camareros....
