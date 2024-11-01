La paradoja del turismo global: millones de nuevos empleos, pero nadie para ocuparlos

El turismo global podría enfrentar una escasez de 43,1 millones de trabajadores, un déficit equivalente al 16% de la fuerza laboral que necesitará para sostener su expansión. En otras palabras, el mundo está creando empleos turísticos a un ritmo que supera su capacidad de llenarlos. Los más afectados por esta brecha serán China, con 16,9 millones de vacantes sin cubrir; India, con 11 millones; y la Unión Europea, con 6,4 millones. En términos relativos, las mayores tensiones se concentrarán en Japón, Grecia y Alemania.