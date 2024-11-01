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La paradoja del mercado laboral de Reino Unido: la caída del paro no es una 'buena noticia' y enmascara el momento más frágil del empleo

La caída reciente del paro en Reino Unido no es una buena noticia, porque no refleja una mejora real del empleo, sino un aumento de la inactividad económica y señales de fragilidad en el mercado laboral, agravadas por el impacto de la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento energético. La caída del paro es engañosa y los indicadores más recientes apuntan a un debilitamiento creciente, impulsado por la crisis energética y la desaceleración del empleo y los salarios.

| etiquetas: paradoja , mercado , laboral , reino , unido , caída , paro , noticia
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5 comentarios
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Asimismov #2 Asimismov
En un país donde existe el contrato "cero horas" la caída o aumento del paro es irrelevante.
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#1 woke *
La culpa es de Franco, digo, del Brexit.
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Dragstat #5 Dragstat
Ya no saben que hacer para asustar a la gente. Lo de que viene la IA no funciona porque está tardando demasiado después de la matraca de que llegaba en meses hace ya años, y como el paro tampoco termina de subir, buscamos tres pies al gato para ver si así la gente reacciona de una vez.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
La caída reciente del paro en Reino Unido no es una buena noticia, porque no refleja una mejora real del empleo, sino un aumento de la inactividad económica y señales de fragilidad en el mercado laboral

A ver si me entero yo ... ¿en UK el índice de paro no refleja la realidad de la gente sin empleo y deja fuera del sistema a un montón de parados que no cuentan? Vaya, vaya con las estadísticas.
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powernergia #3 powernergia
Osea que el aumento de "inactividad económica" hace bajar el paro.

Los economistas no saben que chorradas inventar.
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menéame