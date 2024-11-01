La paradoja del mercado laboral de Reino Unido: la caída del paro no es una 'buena noticia' y enmascara el momento más frágil del empleo

La caída reciente del paro en Reino Unido no es una buena noticia, porque no refleja una mejora real del empleo, sino un aumento de la inactividad económica y señales de fragilidad en el mercado laboral, agravadas por el impacto de la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento energético. La caída del paro es engañosa y los indicadores más recientes apuntan a un debilitamiento creciente, impulsado por la crisis energética y la desaceleración del empleo y los salarios.
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A ver si me entero yo ... ¿en UK el índice de paro no refleja la realidad de la gente sin empleo y deja fuera del sistema a un montón de parados que no cuentan? Vaya, vaya con las estadísticas.
Los economistas no saben que chorradas inventar.