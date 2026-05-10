La paradoja de la industria nuclear española: fecha de caducidad en casa y cientos de plantas en el extranjero con sello 'Made in Spain'

En un país como España que ha puesto fecha de caducidad a sus plantas nucleares, puede parecer contradictorio hablar de industria nuclear o de fabricación de elementos para plantas nucleares. Sin embargo, la planta de ENSA suministra desde generadores de vapor, tapas de vasija, intercambiadores de calor, bastidores, contenedores y hasta reactores nucleares. Ahora mismo, la planta se encuentra a pleno rendimiento y está pendiente de recibir la aprobación para ampliar su capacidad y atender la demanda de nuevos clientes internacionales.