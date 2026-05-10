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La paradoja de la industria nuclear española: fecha de caducidad en casa y cientos de plantas en el extranjero con sello 'Made in Spain'

La paradoja de la industria nuclear española: fecha de caducidad en casa y cientos de plantas en el extranjero con sello 'Made in Spain'

En un país como España que ha puesto fecha de caducidad a sus plantas nucleares, puede parecer contradictorio hablar de industria nuclear o de fabricación de elementos para plantas nucleares. Sin embargo, la planta de ENSA suministra desde generadores de vapor, tapas de vasija, intercambiadores de calor, bastidores, contenedores y hasta reactores nucleares. Ahora mismo, la planta se encuentra a pleno rendimiento y está pendiente de recibir la aprobación para ampliar su capacidad y atender la demanda de nuevos clientes internacionales.

| etiquetas: ensa , nuclear
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9 comentarios
2 1 4 K -18 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
De paradoja nada.

Fuera de España han engañado a los estados para construir nuevas plantas y aquí les dicen que las construyan las privadas si tanto les interesan.
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arturios #2 arturios
#1 Venía a decir lo mismo, el artículo lo deja claro, aquí no se construyen pero fuera si y se tiene la tecnología y los medios para hacerlo.
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Dakaira #3 Dakaira
#1 #2 yo también venía a lo mismo :hug:
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#5 Almirantecaraculo
#3 yo no, pero he visto la fila me he puesto a ver qué dan.
Si tan rentable sale, porqué no las hacen por iniciativa?
A ver si va a ser como los puestos de trabajo que pueden crear los empresarios, pero luego no los crean, por lo que sea....
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Dakaira #7 Dakaira
#5 que tengas el conocimiento y la ingeniera no quiere decir que la tengas que usar en tu casa, la puedes exportar :shit:
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tul #6 tul
#2 la tecnología la tienen los gringos y los gabachos, aquí tenemos una mierda pinchada en un palo
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arturios #9 arturios
#6 datos, ¿o sólo nos basamos en que todo lo español es malo por definición?
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Yrithinnd #4 Yrithinnd
Cada uno malgasta el dinero como quiere
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#8 z1018
La paradoja de Noruega, país mas rico de Europa: exportador de petróleo y promoviendo como ningún otro el vehículo eléctrico.
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menéame