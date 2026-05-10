La paradoja de la industria nuclear española: fecha de caducidad en casa y cientos de plantas en el extranjero con sello 'Made in Spain'

En un país como España que ha puesto fecha de caducidad a sus plantas nucleares, puede parecer contradictorio hablar de industria nuclear o de fabricación de elementos para plantas nucleares. Sin embargo, la planta de ENSA suministra desde generadores de vapor, tapas de vasija, intercambiadores de calor, bastidores, contenedores y hasta reactores nucleares. Ahora mismo, la planta se encuentra a pleno rendimiento y está pendiente de recibir la aprobación para ampliar su capacidad y atender la demanda de nuevos clientes internacionales.
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Fuera de España han engañado a los estados para construir nuevas plantas y aquí les dicen que las construyan las privadas si tanto les interesan.
Si tan rentable sale, porqué no las hacen por iniciativa?
A ver si va a ser como los puestos de trabajo que pueden crear los empresarios, pero luego no los crean, por lo que sea....