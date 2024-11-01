La paradoja de EEUU: la mayor potencia militar del mundo no sabe ganar guerras ni proteger a sus ciudadanos

En un artículo reciente se explica cómo el enorme despliegue de cuerpos de seguridad que operaban hace unos días dentro del Hotel Hilton evitó que Donald Trump y funcionarios de su Administración fuesen víctimas de un atentado. La operación fue exitosa. Sin embargo, no hubo medidas preventivas para impedir que el potencial asesino se alojara en el Hilton unos días antes con diferentes tipos de armas.
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Igual ese es el objetivo. A Trump le interesa que vaya muchos intentos espectaculares de acabar con su vida.
A USA le vale con dejar al enemigo en silla de ruedas para toda la vida, y luego cobrarle suscripción para usar dicha silla.
Por cierto que se suele… » ver todo el comentario
Ahora entiendo a Milei
Pero vamos que el imperio se permite actuar así porque la mayoría razonan como lo has hecho tú y le hacen el juego