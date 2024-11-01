La paradoja de EEUU: la mayor potencia militar del mundo no sabe ganar guerras ni proteger a sus ciudadanos

En un artículo reciente se explica cómo el enorme despliegue de cuerpos de seguridad que operaban hace unos días dentro del Hotel Hilton evitó que Donald Trump y funcionarios de su Administración fuesen víctimas de un atentado. La operación fue exitosa. Sin embargo, no hubo medidas preventivas para impedir que el potencial asesino se alojara en el Hilton unos días antes con diferentes tipos de armas.