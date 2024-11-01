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La paradoja de EEUU: la mayor potencia militar del mundo no sabe ganar guerras ni proteger a sus ciudadanos

La paradoja de EEUU: la mayor potencia militar del mundo no sabe ganar guerras ni proteger a sus ciudadanos

En un artículo reciente se explica cómo el enorme despliegue de cuerpos de seguridad que operaban hace unos días dentro del Hotel Hilton evitó que Donald Trump y funcionarios de su Administración fuesen víctimas de un atentado. La operación fue exitosa. Sin embargo, no hubo medidas preventivas para impedir que el potencial asesino se alojara en el Hilton unos días antes con diferentes tipos de armas.

| etiquetas: paradoja , ee.uu , potencia , militar , guerras , proteger
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7 comentarios
6 0 0 K 73 actualidad
#1 DenisseJoel
> Sólo cuando Cole Allen empezó a desplazarse por los pasillos hacia su objetivo, decenas de efectivos de seguridad comenzaron la doble y espectacular operación de reducirlo y evacuar a los miembros de la Administración. De pronto, la ineficacia se transformó en espectáculo; la realidad en cine de acción.

Igual ese es el objetivo. A Trump le interesa que vaya muchos intentos espectaculares de acabar con su vida.
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Supercinexin #2 Supercinexin *
Con destruir a sus enemigos y que sus empresas terminen controlando las rutas comerciales les sobra. No necesitan "ganar" ninguna guerra, entendiendo "ganar" como "conquisto tu país, o parte de él, y me lo quedo pa mí pa siempre", como sí lo necesita por ejemplo Putin con Ucrania o Israel con todos sus vecinos.

A USA le vale con dejar al enemigo en silla de ruedas para toda la vida, y luego cobrarle suscripción para usar dicha silla.

Por cierto que se suele…   » ver todo el comentario
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fofito #6 fofito
#2 Resumiendo, mejor rendirse preventivamente a la voluntad imperial, aceptar ser vasallos y permitir que nos explote a nosotros y nuestros recursos.

Ahora entiendo a Milei


Pero vamos que el imperio se permite actuar así porque la mayoría razonan como lo has hecho tú y le hacen el juego
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Dene #4 Dene
Es que el ejército de USA no esta para proteger a sus ciudadanos. Quien es el imbécil que cree eso? Estan para proteger el sistema y el bisness de los de siempre. Y eso lo hacen bien
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#5 tierramar *
#4 Efectivamente, si quisieran proteger a sus ciudadanos priorizarían uan sanidad publica decente. En lugar de ello, utilizan los impuestos de sus ciudadanos para mantener un ejercito con el que saquear o destruir otros paises para beneficio de unos pocos, ejemplo, Ucrania, que ha quedado en manos del fondo buitre Blackrock
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karakol #3 karakol
La potencia sin control no sirve de nada.  media
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#7 tierramar
El objetivo es destruir y gastar la producción de armas, aunque cueste miles de vidas. Para colmo acaban de transformar la industria automovilistica en industria militar: si se producen armas, hacen falta guerras, para las guerras necesitan carne de cañón
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menéame