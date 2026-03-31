La paradoja de los cuidadores en España: se necesitan como el comer, pero el mercado laboral los castiga

España envejece rápido, muy rápido. Cada vez hay más personas mayores, más personas dependientes y más familias que no pueden asumir solas todos los cuidados. El problema es que, mientras la población envejece, el número de profesionales no crece al mismo ritmo. De hecho, los expertos llevan años avisando de que faltan trabajadores y que la situación irá a peor si no cambian las condiciones laborales. Faltan cuidadores, porque es un trabajo duro, mal pagado y poco reconocido.
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Y es que no hay más que hacer números. En España la jubilación media es de 1.500 euros al mes. A eso le han de quitar gastos de agua, luz, comida, y cada vez más, alquileres. Ya me dirás con que van a pagar el sueldo de una cuidadora, que es de un mínimo de 1.221 euros mes a lo que hay que… » ver todo el comentario