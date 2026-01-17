Palomares, 60 años del accidente radiactivo y de una limpieza pendiente: "Solo hay que dar la orden"  

Dos aviones de Estados Unidos, un bombardero B-52 y otro de tipo cisterna KC-135 se encontraban en pleno vuelo de repostaje a unos 6.000 metros de altura sobre Palomares cuando ambos aparatos colisionaron. Siete de los once tripulantes perdieron la vida. Los restos del accidente quedaron esparcidos en un radio de varios kilómetros, entre ellos, las cuatro bombas termonucleares que portaban, dos de las cuales se rompieron liberando plutonio, un material altamente radioactivo y nocivo para la salud.
La radiactividad es la desintegración de un isótopo inestable convirtiéndose en otro estable
www.ulpgc.es/sprlyupr/que-es-radiactividad
Cuanto más rápido se desintegra más rápido desaparece.