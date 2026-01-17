edición general
Palomares, 60 años del accidente radiactivo y de una limpieza pendiente: "Solo hay que dar la orden"

Dos aviones de Estados Unidos, un bombardero B-52 y otro de tipo cisterna KC-135 se encontraban en pleno vuelo de repostaje a unos 6.000 metros de altura sobre Palomares cuando ambos aparatos colisionaron. Siete de los once tripulantes perdieron la vida. Los restos del accidente quedaron esparcidos en un radio de varios kilómetros, entre ellos, las cuatro bombas termonucleares que portaban, dos de las cuales se rompieron liberando plutonio, un material altamente radioactivo y nocivo para la salud.

Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#8 En actualidad hay varios sobre Palomares, gracias.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Lo más urgente tras el rescate de los tripulantes y la extinción de las llamas era localizar los dos artefactos que habían caído del aparato. Se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda formado por autoridades y personal civil de la zona al que se sumaron efectivos estadounidenses. La búsqueda se prolongó durante casi tres meses, hasta que se logró localizar el proyectil que había caído en el mar gracias al testimonio de los pescadores.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Te has podido equivocar con el sub?
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
#4 Puede ser, si quieres cámbialo, tienes mi permiso y sin problemas, a mi no me deja.
Jakeukalane #6 Jakeukalane
#5 ¿A cuál?
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Actualidad
Jakeukalane #8 Jakeukalane *
#7 hecho
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, el plutonio 239 no es un isótopo altamente radiactivo, si lo fuera desaparecería en muy poco tiempo como le ocurre al yodo 131

La radiactividad es la desintegración de un isótopo inestable convirtiéndose en otro estable
www.ulpgc.es/sprlyupr/que-es-radiactividad
Cuanto más rápido se desintegra más rápido desaparece.
#2 cocococo
Ese accidente sirvió para comprobar que si te bañas en un mar radiactivo no te haces inmortal. Si te bañas duras más años, pero no eres inmortal.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 A Fraga eso no le valió, se murió cuando le llego sus hora, como a todos.
