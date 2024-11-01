Palestina: Cualquier plan de paz debe respetar el derecho internacional, comenzando con la autodeterminación y la rendición de cuentas, insta a los expertos de la ONU (ENG)

Los expertos advirtieron que los elementos clave del plan son, sin embargo, profundamente incompatibles con las normas fundamentales del derecho internacional y la opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia que exigen que Israel ponga fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado. "Imponer una paz inmediata a cualquier precio, independientemente o descaradamente contra la ley y la justicia, es una receta para una mayor injusticia, violencia e inestabilidad en el futuro", dijeron.