Palestina: Cualquier plan de paz debe respetar el derecho internacional, comenzando con la autodeterminación y la rendición de cuentas, insta a los expertos de la ONU (ENG)

Los expertos advirtieron que los elementos clave del plan son, sin embargo, profundamente incompatibles con las normas fundamentales del derecho internacional y la opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia que exigen que Israel ponga fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado. "Imponer una paz inmediata a cualquier precio, independientemente o descaradamente contra la ley y la justicia, es una receta para una mayor injusticia, violencia e inestabilidad en el futuro", dijeron.
︎El derecho palestino a la autodeterminación, incluso a través de la creación de un Estado independiente, no está garantizado como lo exige el derecho internacional y está sujeto a vagas condiciones previas relativas a la reurbanización de Gaza, la reforma de la Autoridad Palestina y un diálogo entre Israel y Palestina. El futuro de Palestina, por lo tanto, quedaría a merced de decisiones externas,… » ver todo el comentario
Cada día que un rehén judío no hubiera sido liberado equivale a diez meses de retención en cárcel de un palestino.
Cada sherkel en bombas gastado por Israel debe resarcirse con 10 barriles de petroleo o equivalente en gas palestino.
La guerra santa del pueblo elegido de Dios no se negocia, se asume.