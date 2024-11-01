edición general
17 meneos
17 clics

Palestina: Cualquier plan de paz debe respetar el derecho internacional, comenzando con la autodeterminación y la rendición de cuentas, insta a los expertos de la ONU (ENG)

Los expertos advirtieron que los elementos clave del plan son, sin embargo, profundamente incompatibles con las normas fundamentales del derecho internacional y la opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia que exigen que Israel ponga fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado. "Imponer una paz inmediata a cualquier precio, independientemente o descaradamente contra la ley y la justicia, es una receta para una mayor injusticia, violencia e inestabilidad en el futuro", dijeron.

| etiquetas: palestina , plan de paz , genocidio , onu
16 1 0 K 88 actualidad
5 comentarios
16 1 0 K 88 actualidad
Hil014 #1 Hil014
El texto es una bofetada sarcástica a Israel, señalando que la ONU se ve relegada al papel de espectador mientras EE.UU. y los israelíes manipulan las reglas, y que la justicia y los derechos humanos, como siempre, quedan relegados al fondo del cajón, porque parece que pedir cuentas a Israel es solo para valientes
3 K 38
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Sin contar la expulsión de todos los colonos de Cisjordania ocupada
1 K 32
fofito #4 fofito
Los expertos destacaron las principales preocupaciones sobre los siguientes aspectos:

{0x25aa} ︎El derecho palestino a la autodeterminación, incluso a través de la creación de un Estado independiente, no está garantizado como lo exige el derecho internacional y está sujeto a vagas condiciones previas relativas a la reurbanización de Gaza, la reforma de la Autoridad Palestina y un diálogo entre Israel y Palestina. El futuro de Palestina, por lo tanto, quedaría a merced de decisiones externas,…   » ver todo el comentario
0 K 13
ipanies #2 ipanies
Que rencorosos con los pobres genocidas... Se firma la paz y aquí no ha pasado nada!!!!
0 K 12
Andreham #3 Andreham
Fácil: cada persona judía muerta en el atentado de octubre equivale a 1000 muertos goyim.

Cada día que un rehén judío no hubiera sido liberado equivale a diez meses de retención en cárcel de un palestino.

Cada sherkel en bombas gastado por Israel debe resarcirse con 10 barriles de petroleo o equivalente en gas palestino.

La guerra santa del pueblo elegido de Dios no se negocia, se asume.
0 K 8

menéame